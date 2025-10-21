Еленикон е най-големият подобен проект в Европа, който ще бъде завършен след 12 години

2893 Снимка: Lamda Development

Само на 20 минути от Атинския Акропол, върху терена на някогашното летище "Елиникон", се изгражда най-големият умен град в Европа — Smart Ellinikon. Проектът официално стартира през 2014 г., след като компанията Lamda Development закупи земята за 915 милиона евро. Целта е районът около Атина да се превърне в дигитален и екологичен град на бъдещето.

Елиникон ще бъде управляван от изкуствен интелект, с пълна 5G свързаност, с интелигентна инфраструктура и системи, които следят и оптимизират всеки аспект от градския живот — от водата и енергията до отпадъците и трафика.

Проектът включва небостъргача Riviera Tower (200 м) — когато бъде завършен той ще се превърне в най-високата сграда в Гърция. Планиран е още "мегамол", луксозни жилищни зони ("Little Athens"), пристанище, хотели и огромен парк. Очаква се, когато бъде напълно завършен през 2037 г., Елиникон да осигурява 80 000 нови работни места и да увеличи гръцкия БВП с 2.5 процентни пункта.

Вижте как ще изглежда Еленикон >> >> >>

Елиникон е замислен като "15-минутен град" - всяка точка (училище, офис, парк, плаж) ще бъде на не повече от четвърт час разстояние.

Градът ще разполага с гъста мрежа от умни сензори, AI алгоритми, подземни комуникационни и енергийни мрежи и високоскоростен оптичен интернет.

Основните характеристики на най-големия умен град в Европа са:

Умна инфраструктура. Подземни и безшумни системи ще оптимизират трафика, осветлението и енергопотреблението.

Умна мобилност. Умното паркиране ще е норма за хората с автомобил, но гражданите ще използват най-вече споделени електрически велосипеди и скутери, за да се придвижват из 15-минутния град.

Умно ВиК и Енерго. IoT системи ще минимизират разхода на вода, а енергията ще идва от възобновяеми източници, разпределена чрез устойчиви подземни мрежи.

Умни сгради. Всяка сграда ще разполага със собствени умни системи за комфорт и енергийна ефективност.

Умно сметосъбиране. Отпадъците ще се сортират на място, а органичните се превръщат в компост за поддръжка на парковете.

Умният гражданин. Всеки жител на Елиникон ще разполага смобилно приложение ще обединява всички услуги - от ремонт и плащане на сметки до резервации за яхти или поръчка на личен готвач.

AI - тихият управител на града

Зад бляскавия фасаден облик на Елиникон ще стои изкуствен интелект, който ще следи и управлява потоците от хора, трафика, енергията и дори осветлението в реално време. Всичко това ще се случва незабележимо за жителите, но ще прави ежедневието им по-удобно, безопасно и устойчиво.

Елиникон не просто ще промени Атина — той ще бъде модел за "град 4.0", в който дигитализацията и устойчивото развитие вървят ръка за ръка.

Градът обаче няма да е затворен за чужденци. В него е планиран център за разработчици и научен кампус, в който да работят 2000 професионалисти от 44 държави.

Компанията Lamda Development, която стои зад проекта, е акционерно дружество. 44% е собственост на LATSIS GROUP, която е на гръцкият милиардер Спиро Лацис. Инвестиционните фондове Brevan Howard, FOREIGN INSTITUTIONAL и RETAIL са други големи вложители в умния град.

