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Институт GATE към СУ "Св. Климент Охридски" е сред съорганизаторите на петото издание на Spinoff EUROPA Conference 2026, което ще се проведе на 11 и 12 юни в Технически университет - София под мотото "Building Europe"s Innovation Powerhouse".

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Конференцията е сред водещите европейски форуми за научно предприемачество, технологичен трансфер и дийптек иновации и ще събере над 400 участници от повече от 20 държави - учени, иноватори, спиноф компании, инвеститори, представители на европейски институции, индустрията и публичния сектор.

Като стратегически партньор на Spinoff Initiative и активен участник в изграждането на европейската иновационна екосистема, Институт GATE ще представи своя опит в областта на управлението на данни, изкуствения интелект и създаването на решения с висока обществена стойност в сферите на здравеопазването, устойчивите градове, интелигентното управление и индустрията.

Участието на GATE започва още в първия ден на конференцията с темата "DataTwin Project - EU Best Practices to Turn Data into Strategic Business Value", представена от Радослав Ризов, мениджър "Европейски проекти". Сесията ще покаже как европейски организации и компании превръщат данните в стратегически актив чрез внедряване на дигитални двойници, модерни инфраструктури за данни и иновативни подходи за вземане на решения.

По-късно същия ден Радослав Ризови д-р Ива Кръстева ще представят и темата "Healthcare Data Spaces - Unlocking the Potential of Health Data", посветена на изграждането на пространства за здравни данни и тяхната роля за развитието на персонализираната медицина и цифровото здравеопазване. Като добър пример ще бъде демонстрирана добавената стойност от координирания от GATE международен проект VELES, разработващ решения за сигурен обмен и ефективно използване на здравни данни в съответствие с европейските политики и инициативи, включително Европейското пространство за здравни данни (EHDS).

Чрез тези участия Институт GATE ще покаже как съвременните технологии за управление и анализ на данни могат да ускорят научните открития, да подобрят качеството на здравните услуги и да създадат нови възможности за иновации и предприемачество.

На 12 юни Иван Драганов от екип "Бизнес развитие" в GATE, ще излезе на сцената на Spinoff EUROPA Conference 2026 по темата "Work After Agents: What Changes When AI Stops Waiting for Instructions", посветена на следващия етап в развитието на изкуствения интелект - агентните AI системи.

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Иван Драганов ще разгледа как организации в България и по света интегрират AI агенти в реални бизнес процеси, какви са практическите резултати от внедряването им и защо качествените и достъпни данни се превръщат в стратегически ресурс за всяка организация. Специалециален фокус ще бъде поставен върху промените, които агентният AI носи за работните процеси, организационните структури и ролята на хората в среда, в която софтуерните системи все по-често могат самостоятелно да изпълняват задачи и да вземат решения. В този контекст той ще представи и услуги, които GATE предлага на бизнеса в помощ на дигиталната трансформация и процесите на вземане на решения, базирани на данни.

Участието на Институт GATE в Spinoff EUROPA Conference 2026 е естествено продължение на мисията на института да свързва научните изследвания с реални приложения, да подпомага трансфера на технологии и да насърчава и създаването на иновативни решения с обществено значение.

Като част от европейски инициативи и проекти в областта на големите данни, изкуствения интелект и дигиталната трансформация, GATE активно работи за изграждането на конкурентоспособна и устойчива европейска иновационна екосистема, в която научните постижения се превръщат в решения с реално въздействие върху обществото и икономиката.

Spinoff EUROPA Conference 2026 предоставя именно такава платформа - място, където науката, технологиите, предприемачеството и инвестициите се срещат, за да изградят бъдещето на европейските иновации.

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