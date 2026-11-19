Европейските пространства за данни, изкуственият интелект и сътрудничеството между науката, бизнеса и публичния сектор бяха във фокуса на форума на UpToGATE 2026

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Близо 100 представители на академичните среди, бизнеса и публичния сектор участваха в годишния форум UpToGATE 2026: Powered by Data на Институт GATE към Софийския университет "Св. Климент Охридски". Форумът показа как научните изследвания в областта на големите данни и изкуствения интелект се превръщат в конкретни технологични решения за градската среда, здравеопазването, индустрията и обществото.

Форумът премина под мотото "From Research to Market. From Potential to Impact", поставяйки акцент върху връзката между научните постижения, технологичните иновации и тяхното практическо приложение.

Форумът откри проф. д-р Мадлен Данова, заместник-ректор по международната дейност на СУ "Св. Климент Охридски". Тя отбеляза значимата роля на научноизследователски институти като GATE за развитието на съвременната наука, насърчаването на интердисциплинарните изследвания и разширяването на международното научно сътрудничество. Проф. Данова подчерта значението на връзката между академичните среди, бизнеса и обществото за превръщането на научните постижения в иновации с реално въздействие.

Директорът на GATE проф. д-р Силвия Илиева представи развитието на института през последната година и постигнатите научни резултати. Днес екипът на GATE обединява над 80 изследователи и експерти, реализира над 30 научноизследователски и иновационни проекта, има два патента в областта на здравеопазването и обучава 12 докторанти по интердисциплинарни теми в областта на големите данни и изкуствения интелект.

"Най-ценният актив на GATE не е сградата или технологиите, а хората", подчерта проф. Илиева, откроявайки ролята на научните екипи за развитието на института.

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Европейските пространства за данни и бъдещето на цифровите екосистеми бяха във фокуса на първата сесия. Основен лектор беше Торстен Хюлсман (Thorsten Huelsmann) от International Data Spaces Association (IDSA), който представи възможностите за изграждане на надеждни и оперативно съвместими пространства за данни в Европа.

Бяха представени и резултати от европейски проекти с участието на GATE, насочени към изграждането на пространства за данни в ключови обществени и икономически сектори. Сред тях бяха приложения за нисковъглеродна мобилност и подобряване на пешеходната достъпност в София, пространства за данни в подкрепа на райони с положителен енергиен баланс, както и решения за сигурен обмен и използване на здравни данни. Представени бяха и подходи за надеждно споделяне на данни, интегриращи правните и етичните изисквания още при разработването на технологичните решения.

Последвалата стратегическа дискусия, модерирана от Радослав Ризов от GATE, разгледа предизвикателствата пред свързването на отделните секторни инициативи в оперативно съвместими европейски екосистеми за данни, които създават икономическа и обществена стойност.

Втората сесия на форума беше посветена на практическите приложения на научните изследвания на GATE в здравеопазването, градската мобилност, сигурността и анализа на информация. Представени бяха решения за анализ и планиране на градската мобилност, патентована система за откриване на епилептични пристъпи, както и изследователски прототип за оценка на риска при управление на автомобил и формулиране на препоръки за по-безопасно шофиране. Специално внимание беше отделено на технологиите с двойна употреба и приложението на изкуствения интелект в сигурността и иновациите, включително инструменти в подкрепа на изследователи, предприемачи и инвеститори. Бяха демонстрирани и подходи за анализ на публичния дискурс, аргументи и доказателства.

Акцент в сесията беше представянето на д-р Венелин Ковачев от GATE, посветена на приложението на изкуствения интелект и данните в бизнеса. Той очерта развитието на AI технологиите и основните предизвикателства пред превръщането им от експериментални разработки в надеждни и ефективни решения с реална бизнес стойност. Д-р Ковачев подчерта ключовата роля на научната експертиза за преодоляване на ограниченията, свързани с качеството на данните, сигурността, надеждността и интеграцията на технологиите в реални процеси. Основното му послание беше, че успешното внедряване на AI изисква създаване на цялостни решения, ориентирани към конкретните потребности на хората и бизнеса и измеримите резултати от тяхното приложение.

Един от най-силните моменти на форума беше бизнес дискусията "Иновации с реална стойност", модерирана от Георги Ранделов, директор "Бизнес развитие" на GATE. Представители на Animind Research, Identrics и Easy Pie Digital споделиха своя опит от сътрудничеството с изследователите на института и дадоха висока оценка за научната експертиза и възможностите за създаване на иновативни решения в партньорство с бизнеса.

Силен интерес предизвикаха и финалните технологични демонстрации, включително представянето на 3D модел на градската среда и възможностите на цифровите двойници за симулации, анализ и планиране. Демонстрациите дадоха възможност на участниците да се запознаят отблизо с разработките на GATE и станаха основа за оживена дискусия.

UpToGATE 2026 показа, че научните изследвания имат най-голяма стойност, когато намират приложение в реалния живот. Форумът утвърди ролята на GATE като място, където науката, технологиите и бизнесът се срещат, за да създават решения за предизвикателствата на съвременното общество.

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