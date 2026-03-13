България прави решителна стъпка в борбата с онкологичните заболявания чрез създаването на Националния хъб на Мисията срещу рака в България (НХМРБ). Институтът GATE към Софийския университет "Св. Климент Охридски" стана съучредител на тази ключова инициатива, която цели да обедини науката, здравеопазването, държавните институции и гражданския сектор в обща платформа.

Още по темата

Новият хъб е част от мащабната европейска програма "Хоризонт Европа" и се реализира в партньорство с международната мрежа ECHoS. Това е общоевропейска платформа, обединяваща над 60 организации от повече от 30 държави в областта на здравеопазването, науката и иновациите.

Основната цел на структурата е да функционира като мост между научните открития и реалните нужди на пациентите. Това е особено критично за страната ни, тъй като статистиката показва тревожен ръст на смъртността от онкологични заболявания в България на фона на общия спад в Европейския съюз.

Ролята на високите технологии и обработката на големи масиви от данни е централна за успеха на това начинание. Директорът на институт GATE проф. Силвия Илиева посочи, че интегрирането на изкуствен интелект и интердисциплинарна експертиза може драстично да ускори напредъка в диагностиката и персонализираното лечение.

Европа подчертава значението на националните хъбове като инструмент за свързване на научните изследвания, политиките и реалните нужди на пациентите Снимка: GATE

Чрез използването на съвременни технологични инструменти изследователите ще могат да откриват зависимости, които досега са оставали скрити, и да прилагат научнообосновани политики с фокус върху превенцията и дигитализацията на сектора.

По време на учредителния форум в София над 80 организации подписаха меморандум за сътрудничество, поставяйки основите на платформа за обмен на знания и иновации.

Според експертите около 36% от случаите на рак са предотвратими, но това изисква не само нова апаратура, а и коренна промяна в здравната култура и развитие на превенцията.

"През последните 10 г. в България смъртността от онкозаболявания расте, докато в ЕС значително намалява. Сред причините е липсата на здравна култура във всички възрасти", каза служебният министър на здравеопазването доц. Околийски.

Той изрази готовността на МЗ да бъде активен партньор на всички организации по изпълнението на Националния антираков план. "Виждам НХМРБ като един от ключовите стълбове, координационно звено, което може да споделя добрите практики на Европейската ракова организация. Готови сме за открито партньорство, така че в кратки срокове да имаме успех" каза още доц. Околийски.

Участниците във форума, сред които представители на министерствата на здравеопазването, образованието и социалната политика, подчертаха, че хъбът ще помогне за по-добрата ориентация на пациентите в здравната система и ще осигури необходимата психологическа подкрепа.

Учредяването на българския хъб беше приветствано и от представители на държавни институции, европейски организации и експерти от страни, които вече са изградили подобни национални структури, включително Полша, Нидерландия, Гърция, Малта и Португалия.

Изграждането на подобна дигитална и социална инфраструктура е от решаващо значение за бъдещето, тъй като прогнозите сочат, че до 2040 г. новите случаи на рак в Европа ще надхвърлят три милиона годишно.

ИЗБРАНО
Тръмп: Гледайте какво ще се случи с тези побъркани негодници днес Днес
Тръмп: Гледайте какво ще се случи с тези побъркани негодници днес
30275
Народната певица Илка Александрова: Янка Рупкина е в болница в тежко състояние Лайф
Народната певица Илка Александрова: Янка Рупкина е в болница в тежко състояние
7954
Летящият Дуплантис подобри за 15-и път световния рекорд в овчарския скок Корнер
Летящият Дуплантис подобри за 15-и път световния рекорд в овчарския скок
13558
САЩ разрешиха търговията с руски петрол за месец Бизнес
САЩ разрешиха търговията с руски петрол за месец
10322
Разкриха самоличността на мистериозния Банкси Impressio
Разкриха самоличността на мистериозния Банкси
20501
Силата да бъдеш независима и уроците по смелост от 3 континента URBN
Силата да бъдеш независима и уроците по смелост от 3 континента
2579
Места по света, където жените не са допускани Trip
Места по света, където жените не са допускани
1488
Доказано: Кои са най-добрите мезета за водка Вкусотии
Доказано: Кои са най-добрите мезета за водка
1206
Какво привлича мъжа Риби в любовните отношения? Zodiac
Какво привлича мъжа Риби в любовните отношения?
312
Без промяна на времето още 2-3 дни, после идват застудяване, дъжд и сняг Времето
Без промяна на времето още 2-3 дни, после идват застудяване, дъжд и сняг
15319