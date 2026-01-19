Изследователи стигат до извода, че рискът, който генеративният изкуствен интелект носи за пазара на труда, е само малко по-голям от заплахата, наблюдавана при предишни технологични промени, като навлизането на компютрите и разпространението на интернет. Въпреки че изкуственият интелект реално подпомага опитните професионалисти в ежедневните им задачи, за младите специалисти той прави намирането на работа по-трудно.

Изкуственият интелект

Както посочва Financial Times, позовавайки се на проучване на CPS, засега масовото навлизане на генеративния ИИ не е оказало по-съществено влияние върху пазара на труда в САЩ, отколкото приемането на персоналните компютри или интернет в сходни времеви периоди. В много държави правителствата в момента са по-фокусирани върху ускоряването на внедряването на ИИ, отколкото върху защитата на пазара на труда от неговите ефекти, но рано или късно ще бъдат принудени да отчетат и социалните последици, съобщава Кaldata.

Според анализатори, скорошното увеличение на безработицата сред завършилите колеж в САЩ и Европа вероятно е по-силно свързано с геополитическата нестабилност, повишаването на данъците в Обединеното кралство и демографските процеси, отколкото с директното влияние на изкуствения интелект. Освен това на корпоративните ръководители понякога им е по-лесно да обяснят пред инвеститорите съкращенията с повишена ефективност вследствие на внедряване на ИИ, вместо да посочат други причини. Това допълнително усложнява намирането на работа за младите кадри в сфери като техническата поддръжка и финансовите услуги, тъй като именно там първи се появиха възможности хората да бъдат заменени с изкуствен интелект.

Технологичните милиардери нямат ясен план, ако AI причини масова безработица
Виж още Технологичните милиардери нямат ясен план, ако AI причини масова безработица

Приложната автоматизация на бизнес процеси вече е достъпна и за хора без задълбочени технически знания, което повишава продуктивността на наличните служители и съответно намалява нуждата от откриване на нови позиции. Малките компании вече могат да разширяват дейността си по-бързо и да разчитат по-малко на външни консултанти, които често биват заменяни от изкуствен интелект. ИИ рядко заменя директно човешки служители, но потребността от допълнителен персонал намалява. Организациите биха могли да постигнат по-добри резултати, ако отделят повече внимание на обучението на служителите си как да използват изкуствен интелект.

По-младото поколение работещи се адаптира по-трудно към тези промени. Те са се образовали, следвайки съветите на родителите и по-възрастните си връстници, с очакването да намерят работа, която да им осигури определено ниво на стабилност и икономическа сигурност. На практика обаче се оказва, че уменията, придобити през годините на обучение, не са търсени на пазара. Това е проблем не само от социологическа, но и от психологическа гледна точка и следва да бъде адресиран на държавно ниво.

 

ИЗБРАНО
Германски военни напуснаха изненадващо Гренландия без официално обяснение Днес
Германски военни напуснаха изненадващо Гренландия без официално обяснение
23611
Алесандра Амбриозио показа завидната си фигура Лайф
Алесандра Амбриозио показа завидната си фигура
20257
Какъв финал! Сенегал разплака Мароко в скандална битка за африканската корона Корнер
Какъв финал! Сенегал разплака Мароко в скандална битка за африканската корона
9062
Сръбската рафинерия, санкционирана от САЩ, заработи след 2 месеца пауза Бизнес
Сръбската рафинерия, санкционирана от САЩ, заработи след 2 месеца пауза
3524
Карл Юнг смятал Джеймс Джойс за шизофреник Impressio
Карл Юнг смятал Джеймс Джойс за шизофреник
3893
Рожден ден с "Лийдс Юнайтед" на "Елънд Роуд“, футболни страсти и градски легенди URBN
Рожден ден с "Лийдс Юнайтед" на "Елънд Роуд“, футболни страсти и градски легенди
828
Как Тръмп завладява и световния туризъм? Trip
Как Тръмп завладява и световния туризъм?
5465
За улеснение: Един пиниз, с който салатите ви винаги ще имат наустоим вкус Вкусотии
За улеснение: Един пиниз, с който салатите ви винаги ще имат наустоим вкус
1462
Ретрограден Меркурий 2026: Какво ще се промени в живота на всяка зодия? Zodiac
Ретрограден Меркурий 2026: Какво ще се промени в живота на всяка зодия?
1121
Студовете отстъпват, но предстоят валежи от сняг, дъжд и поледици Времето
Студовете отстъпват, но предстоят валежи от сняг, дъжд и поледици
3069