Изследване показва, че генеративният ИИ засега не унищожава масово работни места, но затруднява младите кадри чрез автоматизация и по-малко стартови позиции.

Изследователи стигат до извода, че рискът, който генеративният изкуствен интелект носи за пазара на труда, е само малко по-голям от заплахата, наблюдавана при предишни технологични промени, като навлизането на компютрите и разпространението на интернет. Въпреки че изкуственият интелект реално подпомага опитните професионалисти в ежедневните им задачи, за младите специалисти той прави намирането на работа по-трудно.

Както посочва Financial Times, позовавайки се на проучване на CPS, засега масовото навлизане на генеративния ИИ не е оказало по-съществено влияние върху пазара на труда в САЩ, отколкото приемането на персоналните компютри или интернет в сходни времеви периоди. В много държави правителствата в момента са по-фокусирани върху ускоряването на внедряването на ИИ, отколкото върху защитата на пазара на труда от неговите ефекти, но рано или късно ще бъдат принудени да отчетат и социалните последици, съобщава Кaldata.

Според анализатори, скорошното увеличение на безработицата сред завършилите колеж в САЩ и Европа вероятно е по-силно свързано с геополитическата нестабилност, повишаването на данъците в Обединеното кралство и демографските процеси, отколкото с директното влияние на изкуствения интелект. Освен това на корпоративните ръководители понякога им е по-лесно да обяснят пред инвеститорите съкращенията с повишена ефективност вследствие на внедряване на ИИ, вместо да посочат други причини. Това допълнително усложнява намирането на работа за младите кадри в сфери като техническата поддръжка и финансовите услуги, тъй като именно там първи се появиха възможности хората да бъдат заменени с изкуствен интелект.

Приложната автоматизация на бизнес процеси вече е достъпна и за хора без задълбочени технически знания, което повишава продуктивността на наличните служители и съответно намалява нуждата от откриване на нови позиции. Малките компании вече могат да разширяват дейността си по-бързо и да разчитат по-малко на външни консултанти, които често биват заменяни от изкуствен интелект. ИИ рядко заменя директно човешки служители, но потребността от допълнителен персонал намалява. Организациите биха могли да постигнат по-добри резултати, ако отделят повече внимание на обучението на служителите си как да използват изкуствен интелект.

По-младото поколение работещи се адаптира по-трудно към тези промени. Те са се образовали, следвайки съветите на родителите и по-възрастните си връстници, с очакването да намерят работа, която да им осигури определено ниво на стабилност и икономическа сигурност. На практика обаче се оказва, че уменията, придобити през годините на обучение, не са търсени на пазара. Това е проблем не само от социологическа, но и от психологическа гледна точка и следва да бъде адресиран на държавно ниво.

