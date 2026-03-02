Учени разработват нов подход за лечение на рак, при който генно модифицирани бактерии атакуват туморите отвътре. Екип от University of Waterloo съобщава, че е променил бактерията Clostridium sporogenes така, че да се размножава в безкислородната среда на солидните тумори и буквално да ги "изяжда".

Солидните тумори често съдържат зони с мъртви клетки и липса на кислород - условия, които са неблагоприятни за повечето клетки в организма, но идеални за анаеробни бактерии като C. sporogenes. Попаднали в тумора под формата на спори, бактериите намират богата на хранителни вещества среда и започват да се размножават, разграждайки туморната тъкан.

Резултатите са публикувани в списание ACS Synthetic Biology. Според изследователите подходът може да предложи алтернатива на традиционните терапии като химиотерапия, лъчетерапия и имунотерапия, които често са токсични и с ограничена ефективност при някои видове солидни тумори.

Концепцията за използване на "бактерии като лекарство" не е нова. Предишни проучвания показаха, че модифицирани щамове на E. coli и Salmonella могат да намаляват тумори при миши модели. Предизвикателството обаче е контролът върху бактериалното поведение и оцеляването им в човешкия организъм.

Български пробив в САЩ: Терапия на наш учен с отлични резултати в борбата срещу рака
Виж още Български пробив в САЩ: Терапия на наш учен с отлични резултати в борбата срещу рака

Един от основните проблеми е, че при достигане на периферията на тумора бактериите се сблъскват с кислород, който може да ги унищожи. За да преодолеят това, учените са ги модифицирали генетично да понасят ограничени количества кислород - решение, описано в по-ранно изследване от 2023 г.

В последваща работа е внедрен механизъм за т.нар. "quorum sensing" - система за клетъчна комуникация, при която активирането на определен ген се случва едва след като бактериалната популация достигне достатъчна численост. Така генът за устойчивост към кислород се включва само когато бактериите вече са се установили в тумора, повишавайки ефективността на терапията.

Изследователите сравняват генетичната конструкция с електрическа схема, изградена не от проводници, а от ДНК фрагменти, които работят координирано и предсказуемо.

Засега резултатите са на ниво доказателство за концепция. Клиничните приложения при хора тепърва предстоят, като екипът планира да обедини двата подхода - кислородна устойчивост и контрол чрез quorum sensing - в един щам и да премине към предклинични изпитвания.

Ако методът се окаже безопасен и ефективен, той може да отвори нова посока в онкологията, използвайки синтетична биология за прецизно насочена атака срещу едно от най-трудните за лечение заболявания.

Учени откриха начин за унищожаване на ракови клетки чрез повишаване на тяхната алкалност
Виж още Учени откриха начин за унищожаване на ракови клетки чрез повишаване на тяхната алкалност

ИЗБРАНО
Радев отива на избори с коалиция "Прогресивна България" (снимки) Днес
Радев отива на избори с коалиция "Прогресивна България" (снимки)
46660
Трансформацията на Лили Колинс: Артистичен избор или повод за тревога? Лайф
Трансформацията на Лили Колинс: Артистичен избор или повод за тревога?
11235
Израелска ракета е убила 20 ирански волейболистки Корнер
Израелска ракета е убила 20 ирански волейболистки
11544
Перфектната буря за цените на храните в Европа Бизнес
Перфектната буря за цените на храните в Европа
12746
Златина Тодева: В живота не се кланям на никого Impressio
Златина Тодева: В живота не се кланям на никого
936
Паназиатска приказка в сърцето на града - там, където вечерята се превръща в пътешествие URBN
Паназиатска приказка в сърцето на града - там, където вечерята се превръща в пътешествие
5288
Япония забранява от април използване на външни батерии по време на полет Trip
Япония забранява от април използване на външни батерии по време на полет
5188
Дори и не подозирате: Кое е най-подходящото олио за печива Вкусотии
Дори и не подозирате: Кое е най-подходящото олио за печива
1190
Китайски хороскоп за март: Какво очаква всеки знак от китайския зодиак? Zodiac
Китайски хороскоп за март: Какво очаква всеки знак от китайския зодиак?
1571
Италия призовава за суспендиране на цената на въглеродните емисии Времето
Италия призовава за суспендиране на цената на въглеродните емисии
2053