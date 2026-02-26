348 Снимка: Asus

Официалните германски уебсайтове на Acer и Asus са недостъпни, след като съд в Мюнхен блокира директните продажби на гейминг компютри на двете компании в Германия. Причината е съдебен иск от страна на Nokia, свързан с предполагаемо нарушение на патенти.

Освен че ограничава директните покупки, ситуацията създава и допълнителен проблем за настоящите клиенти - достъпът до BIOS актуализации и драйвери през официалните германски страници е временно затруднен.

Според информация от германското издание ComputerBase, при опит за достъп до немските версии на сайтовете на Acer и Asus потребителите получават съобщение за грешка. Ограничението изглежда е базирано на геолокация - достъпът е възможен чрез VPN или чрез използване на алтернативни регионални версии на сайтовете.

От Acer заявяват, че сайтът им "ще бъде отново онлайн скоро", а дотогава германските клиенти могат да се свържат със съпорта или да изтеглят нужните актуализации от други регионални страници, например швейцарската версия. При Asus е възможен достъп и през китайската версия на сайта.

Искът на Nokia твърди, че компютри на Acer и Asus, както и смарт телевизори на Hisense, нарушават три патента, свързани със стандарта за видео компресия H.265 (HEVC). През януари Hisense е постигнала извънсъдебно споразумение, но Acer и Asus продължават съдебната битка.

В резултат на това съдът в Мюнхен е издал разпореждане за спиране на директните продажби на засегнатите продукти в Германия. Любопитно е, че мониторите, периферията и графичните карти на двете марки не са обект на делото, което прави пълната недостъпност на сайтовете още по-неочаквана.

Макар че гейминг компютри все още могат да се купуват чрез търговци на дребно, липсата на директен достъп до официалните сайтове усложнява процеси като изтегляне на BIOS ъпдейти - и без това задача, която много потребители отлагат.

От Acer обещават скоро възстановяване на нормалната работа на сайта си, докато от Asus към момента няма официален коментар. Ситуацията остава динамична, а клиентите в Германия ще трябва временно да разчитат на алтернативни канали за поддръжка и актуализации.

