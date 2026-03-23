9390 Снимка: NASA/Ben Smegelsky

Ракетата за мисията "Артемида II" отново е на стартовата площадка и може да бъде изстреляна в рамките на по-малко от две седмици, съобщиха от НАСА. Изстрелването е предвидено за 2 април в 1:24 часа българско време (1 април 18:24 местно време).

Мощната ракета Space Launch System (SLS), заедно с пилотирания кораб "Орион", беше транспортирана до площадка Launch Complex-39B в Космическия център Кенеди. Придвижването започва малко след полунощ и отнема около 11 часа за изминаване на разстоянието от 6,4 км.

Комплексът прекара последните три седмици в сградата VAB където инженерите отстраниха технически проблем, свързан с хелиевата система за налягане в горната степен. Бяха подменени и батерии, както и други компоненти, включително елемент от системата за прекратяване на полета.

Това е второто извеждане на ракетата до стартовата площадка. При първия опит през януари бяха проведени тестове по зареждане с гориво, но проблемът с хелия наложи връщане за ремонт.

SLS е една от най-мощните ракети, създавани досега - с височина от 98 метра и маса над 2,6 милиона килограма при пълно зареждане с течен водород и кислород. Придвижването ѝ се извършва със специализиран транспортьор със скорост около 1,6 км/ч, за да се избегнат повреди.

Мисията "Артемида II" ще бъде първият пилотиран полет от програмата "Артемида". Екипажът включва астронавтите Рийд Уайзмън, Виктор Гловър, Кристина Кох и Джеръми Хансен.

По време на мисията те ще извършат 10-дневен полет около Луната и обратно, като това ще бъде ключов тест за системите за поддържане на живота на борда на "Орион".

Полетът е важна стъпка към по-амбициозните цели на програмата - връщане на хора на Луната и изграждане на дългосрочно присъствие. НАСА планира първо кацане в рамките на "Артемида IV" около 2028 г., като преди това ще бъдат проведени още мисии, включително "Артемида III" с използване на лунни модули от SpaceX и Blue Origin.

След връщането на ракетата на площадката започва финалната подготовка за изстрелване. Основният прозорец за старт се отваря на 1 април, с резервни дати до 6 април, както и допълнителна възможност в края на месеца.

Междувременно, екипажът вече е в карантина в Космическия център Джонсън, където ще остане до излитането - стандартна процедура преди пилотиран космически полет.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.