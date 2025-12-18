През последните години страната активно разработва и въвежда в експлоатация все по-големи и по-сложни безпилотници

Китай направи още една важна крачка в развитието на безпилотната авиация, след като тежкият реактивен дрон Jiutian извърши първия си полет. Машината, разработена от държавната корпорация AVIC, е сред най-големите и многофункционални безпилотни летателни апарати, създавани някога. На практика тя служи като летящ дрон-майка, който изстрелва стотици по-малки безпилотници.

Jiutian, чието име означава "Деветото небе", може да носи полезен товар до 6 тона. Дронът е дълъг над 16 метра, с размах на крилете около 25 метра, и е способен да лети на разстояние до 7000 километра, оставайки във въздуха до 12 часа. Максималната му оперативна височина достига 15 000 метра, а скоростта - до около 700 км/ч.

Първият полет е проведен в окръг Пучън, в централната китайска провинция Шанси.

The short footage on Weibo (11 December 2025) pic.twitter.com/yYm5MtU5vZ — Dragon Wong 黄龙 (@DragonWong2024) December 11, 2025

Jiutian беше показан публично за първи път на авиошоуто в Джухай през 2024 г., където привлече сериозно внимание с мащабите и концепцията си. Понякога е обозначаван и като SS-UAV, макар значението на това съкращение да не е официално уточнено.

Една от ключовите характеристики на Jiutian е големият му модулен товарен отсек. Именно той позволява дронът да изпълнява ролята на т.нар. "кораб-майка" за рояци от по-малки дронове. По време на представянето си AVIC показа концепция, при която Jiutian изстрелва десетки по-малки безпилотни апарати, способни да изпълняват разузнавателни, електронни или ударни задачи. Подобни рояци са особено трудни за противодействие и могат да претоварят дори най-модерните системи за противовъздушна отбрана.

Освен като платформа за дрон-рояци, Jiutian може да бъде въоръжен и по класически начин. Под крилете му са демонстрирани възможности за носене на управляеми бомби, крилати ракети за наземни цели и ракети "въздух-въздух". Това предполага, че дронът може да изпълнява както ударни мисии, така и задачи по самоотбрана или лов на въздушни цели.

Апаратурата на борда включва оптико-електронна и инфрачервена система под носа, както и купол за комуникации отвъд пряката видимост. Има индикации и за възможност за интеграция на радар, което би разширило значително ситуационната осведоменост и бойните му способности. Благодарение на продължителния си полет и височината, Jiutian е подходящ и за роли като въздушен ретранслатор на сигнали, разузнавателна платформа или елемент от мрежово-центрирани операции.

AVIC подчертава и немилитаризираните приложения на дрона. Модулната му конструкция позволява използването му за доставка на тежки товари до отдалечени райони, при бедствия, за аварийни комуникации, картографиране и географски изследвания. Здравото колесно шаси подсказва, че Jiutian може да оперира и от летища с ограничена инфраструктура, включително в труднодостъпни региони.

Появата и първият полет на Jiutian са поредният знак за нарастващото лидерство на Китай в областта на безпилотната авиация. През последните години страната активно разработва и въвежда в експлоатация все по-големи и по-сложни дронове, включително летящи крила и бойни безпилотни самолети от ново поколение.

С навлизането на Jiutian във фазата на летателни изпитания се очаква да станат ясни и реалните му възможности, както и ролята, която ще играе в бъдещите военни и граждански програми на Китай. Един факт обаче вече е ясен - безпилотните системи с такъв мащаб и гъвкавост все по-сериозно променят баланса на силите във въздуха.

