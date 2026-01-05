Разбирателството със Зукърбърг е било трудно, имало е и сблъсък за бъдещето на изкуствения интелект

Един от "кръстниците" на изкуствения интелект Ян Лекун разкри причините за внезапното си напускане на Meta през ноември, като посочи влошените си отношения с Марк Зукърбърг и разминаванията им относно посоката на развитие на изкуствения интелект. В интервю за Financial Times той описва конфликта като смесица от стратегически различия, управленски решения и лични напрежения.

Лекун е работил в компанията на Зукърбърг повече от десетилетие, където като главен учен по изкуствен интелект е разполагал с почти пълна свобода да провежда фундаментални изследвания без натиск за незабавна печалба. По думите му тогавашната Facebook е била "празно платно с пълна свобода", а финансирането - сигурно.

Ситуацията се променя рязко след появата на ChatGPT в края на 2022 г., когато фокусът в Meta се измества към разработването на конкурентни чатботи и големи езикови модели (LLM). Лекун се съгласява да работи по модела LLaMA при условие той да бъде с отворен код, което първоначално води до сериозен успех и широко одобрение в научната общност.

Според Лекун обаче натискът от ръководството за ускорено и "по-безопасно" развитие на продуктите е довел до изоставане. Последната версия LLaMA 4, пусната през април, се проваля, като ученият обвинява прибързаните решения и липсата на смелост за внедряване на нови идеи.

Разривът се задълбочава и заради фундаментално различие във визията за бъдещето на AI. Лекун смята, че големите езикови модели са "задънена улица" за постигане на истински свръхинтелигентни системи и че е необходим нов подход чрез т.нар. "world models", които разбират физическия свят, а не само езика. Макар Зукърбърг да е изразявал подкрепа за тези идеи, според Лекун реалните инвестиции са отишли в новото звено Superintelligence Labs, фокусирано изцяло върху LLM.

Създаването на това звено и назначаването на 29-годишния Александр Уанг - бивш CEO на Scale AI - за негов ръководител се оказва решаващ момент. След сделка за 14 млрд. долара Лекун е принуден да се отчита на Уанг, когото описва като "млад и неопитен". Това допълнително изостря напрежението и подкопава позицията му в компанията.

В крайна сметка Ян Лекун напуска Meta и поема по собствен път. Той основава стартъпа Advanced Machine Intelligence Labs, фокусиран върху "world models", с целева оценка от 3 млрд. долара. В новата компания Лекун ще бъде изпълнителен председател, което ще му даде свободата да продължи фундаменталните си изследвания - така, както ги е водил в ранните години на Meta.

