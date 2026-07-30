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Главният изпълнителен директор на Microsoft Сатя Надела предупреди, че компаниите могат да поставят бъдещето си под риск, ако разчитат прекалено много на външни системи с изкуствен интелект и им предоставят чувствителна информация.

Изкуственият интелект

По време на интервю за предаването Fareed Zakaria GPS на CNN Надела заяви, че бизнесът трябва да запази контрола върху данните, които служителите използват при работа с AI инструменти. Според него това ще позволи на компаниите впоследствие да обучават или донастройват собствени AI модели с отворени тегла (open-weight models).

Той препоръчва използването на т.нар. AI gateways - защитен слой между служителите и външните AI системи, който позволява организацията да съхранява информацията за начина, по който се използват тези инструменти.

"Ако една компания няма такъв контрол, бих казал, че няма да остане компания, защото на практика е възложила собственото си мислене на друг", заявява Надела.

Според него организациите не бива да предоставят на външни AI модели поверителни данни, фирмена информация или дори заявките, които служителите въвеждат в системите.

Изказването идва на фона на нарастващите разходи за използване на генеративен изкуствен интелект. Все повече компании съобщават за значително по-високи сметки за обработка на AI заявки, което ги кара да търсят по-евтини алтернативи.

Надела насочва вниманието към моделите с отворени тегла, които могат свободно да бъдат изтеглени и използвани. При тях публично са достъпни параметрите, определящи начина, по който моделът обработва информацията. Това позволява на компаниите да ги внедрят в собствената си инфраструктура и да ги адаптират към конкретните си нужди.

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По думите му фирмите трябва да отделят AI приложението, което използват служителите, от самия езиков модел. Така една организация може да работи с няколко различни AI модела едновременно и да избира най-подходящия за всяка конкретна задача.

"Ако отделите платформата от модела, както и контекста и паметта от него, можете да използвате различни модели за това, в което са най-добри. Дори някой модел да изчезне, вие ще продължите да контролирате собственото си бъдеще", казва Надела.

Изказването му обаче предизвиква и критики. Microsoft предлага облачна инфраструктура, чрез която компаниите могат да внедряват и управляват собствени AI модели. Това означава, че подобен подход би могъл да донесе допълнителни приходи за компанията.

В същото време Надела прави разграничение между корпоративните клиенти и обикновените потребители. Според него бизнесът трябва внимателно да пази своите данни, докато при потребителските услуги е възможен обмен, при който безплатните услуги се финансират чрез използването на потребителска информация.

"До известна степен при потребителските услуги трябва да има размяна на стойност - получавате нещо безплатно, вероятно срещу данните си. Така работи рекламният бизнес модел", коментира той.

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