Компании като Meta, Amazon, Google и OpenAI са инвестирали милиарди долари в изкуствен интелект през миналата година. Те планират още около 700 милиарда долара за нови центрове за данни. Въпреки това реалният принос към растежа на БВП на САЩ може да е бил почти нулев, това твърдят анализатори от "Голдман Сакс".

Изкуственият интелект

Инвестиционната вълна около AI подхранва тезата, че технологичният бум подпомага и дори ускорява икономическия растеж на САЩ. Доналд Тръмп използва този аргумент, за да се обяви срещу въвеждането на щатски регулации относно изкуствения интелект. По думите му инвестициите в AI правят американската икономика "най-горещата в света" и че прекомерната регулация може да подкопае този двигател на растежа.

Някои икономисти също подкрепиха тази гледна точка. Джейсън Фурман от Харвард отбеляза, че инвестициите в оборудване за обработка на информация и софтуер са съставлявали 92% от ръста на БВП през първата половина на годината.

Сега обаче част от анализаторите от Уолстрийт поставят под въпрос тази гледна точка. Според главния икономист на "Голдман Сакс" Джан Хациус, инвестициите в AI са имали "на практика нулев" принос към ръста на американския БВП през 2025 г.

Причината? Голяма част от оборудването, като чипове, сървъри и хардуер се внася.

"Много от AI инвестициите в САЩ добавят към БВП на Тайван и Южна Корея, но не и толкова към американския БВП", обяснява Хациус.

Страх от "AI балон" разтърсва Уолстрийт
Виж още Страх от "AI балон" разтърсва Уолстрийт

Когато американска компания внася чипове от Тайван, разходът се отчита като инвестиция, но вносът намалява нетния ефект върху БВП в националните сметки.

Допълнителен проблем е, че засега няма надежден метод за точно измерване на реалния принос на AI към производителността.

Проучване сред близо 6000 ръководители в САЩ, Европа и Австралия показва, че макар 70% от компаниите активно да използват AI, около 80% не отчитат съществен ефект върху заетостта или производителността.

Изводът на "Голдман Сакс" не е, че AI няма бъдещ потенциал, а че текущият инвестиционен бум може да има далеч по-ограничен непосредствен ефект върху макроикономическите показатели, отколкото се смяташе.

Човекът, предрекъл кризата от 2008 г., заложи 1 млрд. долара на спукването на "AI балона"
Виж още Човекът, предрекъл кризата от 2008 г., заложи 1 млрд. долара на спукването на "AI балона"

