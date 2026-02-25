Много от AI инвестициите в САЩ добавят към БВП на Тайван и Южна Корея, но не и толкова към американския БВП

476 Снимка: iStock by Getty Images

Компании като Meta, Amazon, Google и OpenAI са инвестирали милиарди долари в изкуствен интелект през миналата година. Те планират още около 700 милиарда долара за нови центрове за данни. Въпреки това реалният принос към растежа на БВП на САЩ може да е бил почти нулев, това твърдят анализатори от "Голдман Сакс".

Инвестиционната вълна около AI подхранва тезата, че технологичният бум подпомага и дори ускорява икономическия растеж на САЩ. Доналд Тръмп използва този аргумент, за да се обяви срещу въвеждането на щатски регулации относно изкуствения интелект. По думите му инвестициите в AI правят американската икономика "най-горещата в света" и че прекомерната регулация може да подкопае този двигател на растежа.

Някои икономисти също подкрепиха тази гледна точка. Джейсън Фурман от Харвард отбеляза, че инвестициите в оборудване за обработка на информация и софтуер са съставлявали 92% от ръста на БВП през първата половина на годината.

Сега обаче част от анализаторите от Уолстрийт поставят под въпрос тази гледна точка. Според главния икономист на "Голдман Сакс" Джан Хациус, инвестициите в AI са имали "на практика нулев" принос към ръста на американския БВП през 2025 г.

Причината? Голяма част от оборудването, като чипове, сървъри и хардуер се внася.

"Много от AI инвестициите в САЩ добавят към БВП на Тайван и Южна Корея, но не и толкова към американския БВП", обяснява Хациус.

Когато американска компания внася чипове от Тайван, разходът се отчита като инвестиция, но вносът намалява нетния ефект върху БВП в националните сметки.

Допълнителен проблем е, че засега няма надежден метод за точно измерване на реалния принос на AI към производителността.

Проучване сред близо 6000 ръководители в САЩ, Европа и Австралия показва, че макар 70% от компаниите активно да използват AI, около 80% не отчитат съществен ефект върху заетостта или производителността.

Изводът на "Голдман Сакс" не е, че AI няма бъдещ потенциал, а че текущият инвестиционен бум може да има далеч по-ограничен непосредствен ефект върху макроикономическите показатели, отколкото се смяташе.

