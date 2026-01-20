Новият интерфейс залага на по-модерен дизайн, повече настройки и визуални елементи, заимствани от AI режима на Google

Google започна поетапното разпространение на съществено обновление на интерфейса на гласовото търсене в Android - първата голяма визуална промяна от няколко години насам. След дълъг период, в който функцията използваше познатата анимация с четири точки, потребителите вече ще виждат значително по-съвременен и адаптивен дизайн.

Достъпът до гласовото търсене остава непроменен - чрез уиджета на началния екран, включително в Pixel Launcher на смартфоните Google Pixel, или през лентата за търсене в самото приложение. Новият интерфейс поставя в центъра стилизирано лого "G" с градиент, както и изцяло преработено меню с настройки, където потребителят може да избира език, да активира или изключва гласово озвучаване на резултатите и да подбира гласа на асистента измежду вариантите Cosmo, Neso, Terra и Cassini.

По време на слушане на команда на екрана се появява надпис "Google слуша...", а разпознатият текст се визуализира над нова анимирана многоцветна дъга. Този елемент е директно заимстван от AI Mode и функцията Search Live, което подсказва, че Google все по-силно интегрира изкуствения интелект в базовите си търсещи услуги. Разработчиците са коригирали и тъмната тема, като целта е по-добър визуален комфорт при продължителна употреба.

Специално внимание е отделено на търсенето на музика. В интерфейса вече присъства голям бутон "Намери песен", който отвежда към отделен екран с ясно предложение "Включи, изпей или изсвири". На мястото на старата анимация с глобус е добавен и удобен бърз достъп до историята на търсените мелодии, разположен в горния десен ъгъл - полезна функция за потребители, които често използват разпознаване на музика.

Към момента новият дизайн е достъпен за ограничен брой потребители, тъй като Google го разпространява постепенно. Промените са забелязани в стабилната версия на приложението Google 17.1, както и в бета версия 17.2. Засега обновлението засяга единствено гласовото въвеждане и музикалното търсене, без промени в стандартния текстов интерфейс.

