Споразумението с Fervo Energy предвижда доставка на 396 мегавата чиста електроенергия. Технологията може да осигури денонощно захранване на центровете за данни

945 Снимка: Fervo Energy

Google подписа историческо споразумение с американската компания Fervo Energy за доставка на 396 мегавата електроенергия от геотермална централа в щата Юта. Това е най-големият договор за покупка на електроенергия от усъвършенствана геотермална система (EGS) досега. Основната цел е да се осигури надеждно и чисто захранване за инфраструктурата на Google за изкуствен интелект.

Енергията ще идва от комплекса Cape Station в окръг Бийвър. Първото производство на електроенергия се очаква до края на 2026 г., а договорените за Google мощности ще бъдат въведени в експлоатация от 2028 г. Компанията ще може да увеличи покупките си до почти 1 гигават до юни 2030 г.

Според Fervo Energy електроенергията ще бъде основен елемент от захранването на планиран център за данни на Google в Юта. През 2021 г. технологичният гигант е закупил парцел с площ от около 1,2 кв. км близо до Игъл Маунтин.

Сделката показва защо големите технологични компании проявяват все по-голям интерес към геотермалната енергия. Центровете за данни с изкуствен интелект изискват огромни количества електроенергия, при това денонощно. Слънчевите и вятърните централи не могат сами да гарантират постоянно производство, тъй като зависят от метеорологичните условия.

Традиционните геотермални централи използват сондажи, за да достигнат естествени подземни резервоари с гореща вода или пара. Топлината се превръща в електроенергия, но подобни находища са ограничени до определени геоложки условия.

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Усъвършенстваните геотермални системи (EGS) решават този проблем чрез създаването на изкуствени подземни резервоари. Инженерите пробиват дълбоки сондажи и впръскват вода под налягане, за да разширят съществуващите пукнатини в горещите скали или да създадат нови. Така водата циркулира под земята, нагрява се и се връща на повърхността, където се използва за производство на електроенергия.

"Целта на EGS е да се създаде пропускливост там, където преди не е имало такава или тя е била много малка. Това позволява развитието на геотермални проекти на много повече места", обяснява Роланд Хорн, директор на програмата по геотермална енергия в Станфордския университет.

Технологията обаче все още е скъпа. Геотермалната енергия осигурява едва 0,4% от производството на електроенергия от големи централи в САЩ. Според Хорн именно високите първоначални разходи са основната пречка пред по-широкото ѝ навлизане.

Google и Fervo Energy работят заедно от пет години. Първият им съвместен проект е Project Red в Невада, който заработи през 2023 г. и вече доставя електроенергия към местната мрежа и центровете за данни на Google.

"Предполагам, че Google вероятно е платила цена над пазарната, за да стимулира развитието на индустрията за EGS", коментира Хорн.

През 2024 г. природният газ осигурява над 40% от електроенергията за центровете за данни в САЩ. Той има важно предимство - позволява постоянно производство, но отделя парникови газове и замърсители. Газовите централи изискват и значителни количества вода.

Геотермалните системи могат да работят денонощно, като същевременно отделят много по-малко въглеродни емисии. Те имат и по-ниско потребление на вода при експлоатация.

"Това не премахва водата, необходима за охлаждането на самите устройства, но значително намалява общото потребление на вода от центъра за данни", обяснява Хорн.

Пред технологията обаче има сериозно предизвикателство. Fervo трябва да докаже, че може успешно да изгради и разшири Cape Station, чийто планиран капацитет е 500 мегавата. Проектът трябва да се превърне в най-голямата усъвършенствана геотермална система в света.

Проблемът е, че AI индустрията се нуждае от допълнителна енергия още сега, докато изграждането на геотермални мощности отнема години.

"Геотермалната индустрия се развива с изключително бързи темпове, но за нея това означава три или четири години напред във времето", предупреждава Хорн.

Въпреки това интересът на технологичните компании и инвестициите в сектора могат да ускорят развитието на технологията. Според Fervo Energy новият договор с Google потвърждава потенциала на геотермалната енергия да посрещне растящите нужди от електричество.

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