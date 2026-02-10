Alphabet ускорява инвестициите си в инфраструктура за изкуствен интелект, докато страховете от AI балон нарастват

Компанията майка на Google, Alphabet, се готви да привлече около 15 милиарда долара чрез продажба на висококачествени корпоративни облигации в щатски долари. Целта е финансиране на мащабното разширяване на центровете за данни и облачната инфраструктура, необходими за все по-ненаситните AI модели и услуги, които компанията развива.

Според източници, запознати с операцията, облигационната емисия ще бъде разделена на седем транша, като най-дългосрочните книжа ще имат падеж чак през 2066 г. Първоначалните ценови индикации сочат премия от около 1,2 процентни пункта над доходността на държавните облигации на САЩ. Паралелно с това Alphabet е възложила на банки да проучат възможността за емитиране на дълг и в швейцарски франкове и британски лири, включително екзотични 100-годишни облигации.

Ходът идва малко след като Alphabet обяви, че капиталовите ѝ разходи през тази година ще достигнат внушителните 185 милиарда щ. долара - значително над предварителните очаквания на анализаторите. Финансовите резултати за последното тримесечие също надминаха прогнозите, което засега поддържа силния апетит на инвеститорите към дълга на технологичния гигант.

Това не е първата подобна стъпка на компанията. Още през ноември Alphabet привлече 17,5 милиарда долара от американския пазар чрез 50-годишни облигации - най-дългият матуритет сред корпоративните технологични емисии в долари за миналата година. В Европа компанията също беше активна, пласирайки облигации за 6,5 милиарда евро.

Въпреки оптимизма около AI инвестициите, на пазара започват да се появяват и по-предпазливи гласове. По данни на Bloomberg Intelligence общите капиталови разходи за изкуствен интелект, облачна инфраструктура и центрове за данни могат да достигнат трилиона долара до 2029 г. Това подхранва опасения, че индустрията се движи към прегряване, при което дългосрочната възвръщаемост на тези колосални инвестиции остава под въпрос.

