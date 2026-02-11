Google обяви нови инструменти, с които потребителите получават значително по-голям контрол върху това каква лична информация се показва в резултатите от търсенето. Освен досегашните възможности за премахване на имейл адреси и телефонни номера, вече може да се заяви изтриване и на данни като номер на лична карта, шофьорска книжка и социалноосигурителен номер.

Още по темата

Управлението на тези настройки става директно през секцията "За вас" в резултатите от търсенето. След въвеждане на необходимата информация Google извършва сканиране и уведомява потребителя къде тя се появява онлайн - чрез имейл или в приложението Google, в зависимост от настройките. Оттам нататък конкретните резултати могат да бъдат премахнати с няколко клика.

Компанията подчертава, че предоставените лични данни се обработват с най-съвременни протоколи за сигурност и криптиране, като целта е да се гарантира, че заявката идва от реалния засегнат човек. Важно уточнение е, че премахването от резултатите на Google не означава изтриване на информацията от самия интернет - тя остава достъпна в оригиналните сайтове и може да бъде намерена чрез други търсачки или вътрешно търсене.

Особено внимание е отделено и на борбата с т.нар. "revenge porn". Google вече улеснява премахването на интимни изображения, публикувани без съгласие. Потребителят може директно от резултатите при изображения да избере опцията "Изтрий резултат" и да посочи, че става дума за негова сексуална снимка. Възможно е подаване на заявки за няколко изображения наведнъж, като статусът им се следи отново в секцията "За вас".

Допълнително Google предлага предварителна защита, която автоматично филтрира нови резултати със сексуален характер, свързани с потребителя. След подаване на заявка за премахване, платформата предоставя и линкове към организации, които предлагат емоционална и правна подкрепа. Новите функции първоначално се пускат в САЩ, като компанията обещава постепенно разширяване и към други региони.

