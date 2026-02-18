Нов интерфейс цели да върне вниманието към източниците и да отговори на опасенията за спад на трафика

96 Снимка: iStock by Getty Images

Google обяви, че ще направи линковете към външни сайтове в своето AI-базирано търсене значително по-забележими. Новината беше потвърдена от вицепрезидента по търсенето Роби Щайн, който подчерта, че компанията работи върху по-ясно визуално разграничаване на източниците в разделите с данните от изкуствения интелект. Решението идва на фона на нарастващото недоволство от страна на издателите, които твърдят, че AI-обобщенията намаляват трафика към оригиналните им материали.

В настолната версия на търсачката при задържане на курсора върху източник ще се появява допълнителен изскачащ прозорец с разширено описание на статията и съпътстващите изображения. Освен това Google ще въведе по-детайлни и по-отличими икони на връзки както на десктоп, така и на мобилни устройства. По думите на Щайн вътрешните тестове показват, че новият интерфейс не само изглежда по-привлекателно, но и улеснява откриването на качествени материали в мрежата.

Разделът "Прегледи от ИИ" представлява блок над традиционните резултати, където се визуализира синтезирана от изкуствен интелект информация. "Режим ИИ" отива още по-далеч - той предлага чат-интерфейс, при който потребителят може да получава отговори без задължително да напуска страницата на Google. Именно тази функционалност е обект на най-сериозни критики, тъй като на практика намалява необходимостта от посещение на външни сайтове.

Темата вече привлече вниманието и на регулаторите. През миналата година Европейската комисия стартира разследване срещу Google относно потенциалната вреда за бизнеса на издателите, ако съдържанието им бъде използвано в AI-обобщения без адекватно възнаграждение. В отговор компанията заяви, че обмисля дори възможността определени ресурси да бъдат изключени от AI-функциите и започна постепенно да добавя повече препратки към оригиналните източници в "Режим ИИ".

Google обаче продължава да защитава стратегията си, като твърди, че традиционният отворен интернет преживява "стремителен упадък" и че AI-инструментите са естествена еволюция на търсенето. Предстои да стане ясно дали по-забележимите линкове ще успокоят напрежението или дебатът за бъдещето на онлайн съдържанието тепърва ще се изостря.

