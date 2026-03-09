Google все още няма ясен отговор как ще изглежда бъдещето на интернет търсенето в ерата на изкуствения интелект. Това призна ръководителят на Google Search Лиз Рийд, която заяви, че границата между класическите търсачки и AI асистентите все още не е окончателно определена и може да се промени значително през следващите години.

Изкуственият интелект

В интервю за Access Podcast тя обясни, че днес Google Search и AI асистентът Gemini изпълняват различни роли. Търсачката е създадена основно като инструмент за откриване на информация и ориентиране в интернет, докато Gemini е насочен към повишаване на продуктивността и подпомагане на творческите процеси. Въпреки това развитието на изкуствения интелект постепенно размива границите между тези две технологии.

Според Рийд в някои области двата продукта започват да се сближават, докато в други се отдалечават. Тя признава, че в момента никой не може да предвиди дали в бъдеще Google Search и Gemini ще се слеят в една платформа, ще продължат да се развиват отделно или ще бъдат заменени от изцяло нов тип продукт.

Ръководителят на Google Search очаква също така интернет да се промени значително с появата на AI агенти, които ще взаимодействат помежду си. Според нея е напълно възможно в близко бъдеще голяма част от онлайн комуникацията и обмена на информация да се извършва не между хора, а между интелигентни софтуерни агенти.

По отношение на конкуренцията с AI системи като ChatGPT, Рийд е на мнение, че бъдещият пазар няма да бъде доминиран от един единствен победител. Според нея различни AI инструменти ще съществуват паралелно и хората ще използват множество технологии в зависимост от конкретните си нужди. Тези коментари подсказват, че Google все още търси окончателната форма на своята AI стратегия, в която изкуственият интелект постепенно се превръща в централна част от екосистемата на компанията.

