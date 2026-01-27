418 Снимка: iStock by Getty Images

Google се съгласи да плати 68 млн. долара, за да уреди колективно съдебно дело, в което компанията е обвинена, че е подслушвала частни разговори на потребители чрез Google Assistant без тяхно знание. Делото е заведено в САЩ и твърди, че гласовият асистент на Google е записвал разговори след неволно активиране на устройства с Android.

Според ищците Google Assistant, който е интегриран в множество смартфони и други устройства, понякога се е включвал погрешно, без да бъде изречена командата за активиране "Hey Google". В тези случаи устройството е записвало разговори, които потребителите са смятали за лични, а аудиозаписите впоследствие са били използвани за създаване на таргетирана реклама.

От Google отричат да са извършили нарушение. В документите, внесени във федерален съд в Калифорния, компанията заявява, че се съгласява на споразумение с цел да избегне продължителни съдебни процедури, без да признава вина. BBC е потърсила официален коментар от Google, но към момента такъв не е предоставен.

По принцип Google Assistant работи в режим на изчакване и се активира едва след като разпознае определена фраза. След това устройството записва гласа на потребителя и изпраща аудиото към сървърите на Google за обработка. Компанията твърди, че докато асистентът е в режим на готовност, никакъв звук не се записва или предава. Искът обаче оспорва това, като твърди, че системата понякога е грешала и е записвала разговори, които не са били предназначени за асистента.

Предложеното споразумение е внесено в петък и подлежи на одобрение от федералния съдия Бет Лабсън Фрийман. Делото е колективно, което означава, че при одобрение обезщетението ще бъде разпределено между голям брой засегнати потребители. Право на компенсация ще имат хора, притежавали устройства на Google от май 2016 г. насам.

Очаква се адвокатите на ищците да поискат до една трета от сумата по споразумението за съдебни разходи и хонорари, което възлиза на около 22 млн. долара. Това значително ще намали средствата, които реално ще бъдат изплатени на потребителите.

Случаят напомня на подобно дело срещу Apple, приключило по-рано тази година. Тогава компанията се съгласи да плати 95 млн. долара по обвинения, че гласовият асистент Siri е записвал разговори без съгласието на потребителите. Apple също отрече да е извършила нарушение и заяви, че не е споделяла подобни записи с трети страни.

Поредицата от дела срещу големи технологични компании поставя отново въпроса за поверителността на личните данни и начина, по който гласовите асистенти функционират в реална среда, извън контролираните условия, описвани в официалната документация.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.