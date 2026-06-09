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Google публикува спешна актуализация за браузъра Chrome, след като беше открита сериозна уязвимост от типа "нулев ден", която вече е била използвана от киберпрестъпници в реални атаки. Това е петият подобен случай от началото на годината, което показва колко привлекателна мишена остава най-популярният интернет браузър в света.

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Уязвимостта, регистрирана като CVE-2026-11645, засяга JavaScript двигателя V8 - една от най-важните части на Chrome. Проблемът позволява четене и записване на данни извън допустимите граници на паметта. Според специалистите злонамерени лица могат да подготвят специална уеб страница, която при посещение да използва уязвимостта и да изпълни произволен код на устройството на жертвата.

Компанията вече е публикувала корекции за Windows, macOS и Linux. Потребителите могат да получат обновлението автоматично при следващото стартиране на браузъра, но експертите по сигурност препоръчват ръчна проверка за актуализации, за да се намали рискът от атака. Google уточнява, че подробностите около експлойта засега остават ограничени, за да не бъдат използвани от други нападатели преди повечето потребители да инсталират поправката.

Особено тревожен е фактът, че чрез подобна уязвимост атакуващите могат да получат достъп до чувствителна информация, да предизвикат сривове на браузъра или да използват пробойната като отправна точка за по-сложни атаки. В някои случаи подобни техники позволяват заобикаляне на защитни механизми на операционната система и комбиниране с други уязвимости за поемане на контрол върху устройството.

Случаят е поредното напомняне, че дори най-популярните софтуерни продукти не са имунизирани срещу сериозни проблеми със сигурността. Само през тази година Google вече е отстранила още четири активно експлоатирани уязвимости в различни компоненти на Chrome, включително графичната библиотека Skia, WebAssembly, WebGPU и други ключови елементи от браузъра.

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