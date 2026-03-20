Новите мерки ще изискват допълнителни потвърждения, рестарт на телефона и проверка с биометрия или ПИН, преди потребителят да може да инсталира софтуер от непроверени разработчици

Google се готви да направи сериозна промяна в начина, по който Android допуска инсталирането на приложения от външни източници, и тази стъпка вече предизвиква разнопосочни реакции. Компанията няма да забранява напълно т.нар. sideloading, но ще го направи значително по-труден и по-бавен процес.

Ако потребителят иска да инсталира приложение от непроверен разработчик, ще трябва да премине през поредица от допълнителни действия, включително активиране на режима за разработчици, потвърждение, че действа по собствена воля, рестарт на устройството и задължително 24-часово изчакване.

Идеята на Google е ясна — да намали риска от инсталиране на злонамерен софтуер, особено в ситуации, в които потребителят е подведен, притиснат или манипулиран да даде достъп на приложение с опасни права.

След рестартирането на смартфона ще се изисква ново удостоверяване на самоличността чрез биометрични данни или ПИН код, а чак след това ще бъде позволено продължаване към инсталацията. Дори тогава Android ще предупреждава, че приложението идва от непроверен разработчик, но финалното решение все пак ще остане в ръцете на потребителя.

Според Google тази възможност трябва да остане налична основно за по-напреднали потребители, които напълно осъзнават рисковете. Компанията на практика изпраща послание, че отвореността на Android няма да бъде премахната, но вече няма да бъде толкова лесно всеки да инсталира каквото пожелае с няколко докосвания на екрана. Именно това обаче тревожи част от активистите и защитниците на по-отворената екосистема, според които подобни мерки постепенно ограничават една от ключовите разлики между Android и iPhone.

Паралелно с това Google ускорява и процеса по задължителна верификация на разработчиците. Всеки, който иска да запази присъствието си в официалния магазин за приложения, ще трябва да предостави повече информация за себе си и да я потвърди документално.

За непрофесионални разработчици и студенти ще има облекчен режим, който ще позволява разпространение на приложения до ограничен брой потребители без такси и без пълна документална проверка. Така Google опитва да намери баланс между сигурността и възможността за по-свободно експериментиране.

Промените ще започнат да влизат поетапно в сила още тази година. Достъпът до процедурата по верификация ще бъде отворен за всички разработчици още този месец, а от септември тя ще стане задължителна в държави като Бразилия, Индонезия, Сингапур и Тайланд. Специалната процедура за инсталиране на приложения от външни източници ще стартира през август, като потребителите ще могат предварително да преминат през нея, ако искат да избегнат бъдещото 24-часово чакане.

Любопитното е, че в същото време Google обещава до края на годината да позволи на външни разработчици извън САЩ да създават собствени магазини за приложения с по-ниски комисиони, което показва, че компанията едновременно затяга сигурността и се опитва да демонстрира по-голяма гъвкавост към конкуренцията.

