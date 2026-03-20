Google се готви да направи сериозна промяна в начина, по който Android допуска инсталирането на приложения от външни източници, и тази стъпка вече предизвиква разнопосочни реакции. Компанията няма да забранява напълно т.нар. sideloading, но ще го направи значително по-труден и по-бавен процес.

Google

Ако потребителят иска да инсталира приложение от непроверен разработчик, ще трябва да премине през поредица от допълнителни действия, включително активиране на режима за разработчици, потвърждение, че действа по собствена воля, рестарт на устройството и задължително 24-часово изчакване.

Идеята на Google е ясна — да намали риска от инсталиране на злонамерен софтуер, особено в ситуации, в които потребителят е подведен, притиснат или манипулиран да даде достъп на приложение с опасни права.

След рестартирането на смартфона ще се изисква ново удостоверяване на самоличността чрез биометрични данни или ПИН код, а чак след това ще бъде позволено продължаване към инсталацията. Дори тогава Android ще предупреждава, че приложението идва от непроверен разработчик, но финалното решение все пак ще остане в ръцете на потребителя.

Google "затвори кранчето", трафикът към сайтовете се срина, а AI не успява да го компенсира
Виж още Google "затвори кранчето", трафикът към сайтовете се срина, а AI не успява да го компенсира

Според Google тази възможност трябва да остане налична основно за по-напреднали потребители, които напълно осъзнават рисковете. Компанията на практика изпраща послание, че отвореността на Android няма да бъде премахната, но вече няма да бъде толкова лесно всеки да инсталира каквото пожелае с няколко докосвания на екрана. Именно това обаче тревожи част от активистите и защитниците на по-отворената екосистема, според които подобни мерки постепенно ограничават една от ключовите разлики между Android и iPhone.

Паралелно с това Google ускорява и процеса по задължителна верификация на разработчиците. Всеки, който иска да запази присъствието си в официалния магазин за приложения, ще трябва да предостави повече информация за себе си и да я потвърди документално.

За непрофесионални разработчици и студенти ще има облекчен режим, който ще позволява разпространение на приложения до ограничен брой потребители без такси и без пълна документална проверка. Така Google опитва да намери баланс между сигурността и възможността за по-свободно експериментиране.

Промените ще започнат да влизат поетапно в сила още тази година. Достъпът до процедурата по верификация ще бъде отворен за всички разработчици още този месец, а от септември тя ще стане задължителна в държави като Бразилия, Индонезия, Сингапур и Тайланд. Специалната процедура за инсталиране на приложения от външни източници ще стартира през август, като потребителите ще могат предварително да преминат през нея, ако искат да избегнат бъдещото 24-часово чакане.

Любопитното е, че в същото време Google обещава до края на годината да позволи на външни разработчици извън САЩ да създават собствени магазини за приложения с по-ниски комисиони, което показва, че компанията едновременно затяга сигурността и се опитва да демонстрира по-голяма гъвкавост към конкуренцията.

ИЗБРАНО
Вижте първия нов влак "Шкода", пристигнал на Централна гара в София (снимки) Днес
Вижте първия нов влак "Шкода", пристигнал на Централна гара в София (снимки)
66880
Чък Норис почина на 86 години Лайф
Чък Норис почина на 86 години
25576
ЦСКА с ново спиращо дъха видео за стадиона, Сектор "Г" ще е уникален за България Корнер
ЦСКА с ново спиращо дъха видео за стадиона, Сектор "Г" ще е уникален за България
9374
Вашингтон разреши временно покупко-продажбата на ирански петрол Бизнес
Вашингтон разреши временно покупко-продажбата на ирански петрол
2848
Гениален художник е прадядо на Никита Михалков и Андрей Кончаловски Impressio
Гениален художник е прадядо на Никита Михалков и Андрей Кончаловски
12406
Готическото сърце на Полша: пътешествие из средновековните тайни на Торун Trip
Готическото сърце на Полша: пътешествие из средновековните тайни на Торун
5790
Кои морски дарове е по-добре да купувате замразени Вкусотии
Кои морски дарове е по-добре да купувате замразени
885
Мартенският Овен: Лидерска енергия, интуиция и силен характер Zodiac
Мартенският Овен: Лидерска енергия, интуиция и силен характер
446
Лоши са условията за туризъм в планините днес Времето
Лоши са условията за туризъм в планините днес
95