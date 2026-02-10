Град на Луната: Защо SpaceX временно измества фокуса си от Марс?
Колонизацията на Червената планета може да остане неосъществена мечта за Мъск
Илон Мъск от години представя Марс като крайната цел на SpaceX. Основаването на компанията през 2002 г. дори е тясно свързано с идеята за заселване на Червената планета, а Луната често е описвана от Мъск като второстепенна цел и дори "разсейване". Милиардерът постоянно е говорил за мечтата си "да направи човечеството мултипланетарен вид". Но в началото на февруари Мъск направи неочакван завой, обявявайки, че SpaceX вече поставя своя фокус върху изграждането на самоподдържащ се град на Луната, а не на Марс.
Още по темата
Според Мъск причината е чисто прагматична. В публикация в X той посочи, че лунна колония може да бъде изградена за по-малко от десет години, докато аналогичен проект на Марс би отнел над 20. Основният фактор е честотата на полетите - до Луната може да се изстрелва приблизително на всеки 10 дни с пътуване от около два дни, докато до Марс прозорецът за изстрелване се отваря веднъж на 26 месеца, а самият полет трае около шест месеца. Това позволява много по-бързо разгръщане и снабдяване с първоначално необходимите ресурси.
Друг ключов аргумент е рискът. Мъск открито заявява, че се опасява от природна или причинена от човека катастрофа, която би могла да прекъсне снабдяването от Земята и да обрече млада колония. По думите му Луната може да стане "саморазвиваща се" значително по-бързо, което я прави по-реалистична първа стъпка към трайно извънземно присъствие.
Централна роля в новата стратегия отново играе Starship - ракетата за многократна употреба, която SpaceX разработва за дългосрочните си планове. Благодарение на технологии като презареждане с гориво в орбита, Starship трябва да може да доставя огромни количества товар на лунната повърхност. Мъск вижда бъдеще, в което на Луната се изграждат научни и производствени бази, използващи местни ресурси за сглобяване на сателити и инфраструктура в дълбокия космос.
Но дали това е всичко?
Истината може би е по-различна от обявеното. Досега SpaceX е осъществил основно мисията си не като мост към проучването и заселването на Слънчевата система, а в насищането на ниската околоземна орбита със сателити с двойна употреба. Starlink може да се използва за множество цивилни проекти, но войната в Украйна показа, че системата е много ценна и за бойни цели. Освен това SpaceX има сключени доста изгодни договори с Пентагона.
Повод за изместването на фокуса от Марс към Луната може да е точно такъв държавен договор. SpaceX има задължение да транспортира астронавтите на НАСА до Луната и да участва в изграждането на базата там.
Броят на ракетите Starship е ограничен, а разработването им страда от известно забавяне. Към този момент компанията на Илон Мъск не е показала кацане на Луната или презареждане в орбита.
Фокусирането към Луната може да обясни на широката публика защо SpaceX изоставя Марс - причината е ангажиментът към НАСА и нуждата от забързване на американската космическа програма. Забавянията в SLS поставят риск пред Вашингтон от това да бъде изпреварен от Китай.