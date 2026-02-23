"Гравитационната дупка" под Антарктида се засилва
Възможно е тя да влияе пряко върху промените в морското равнище
Учени установяват, че т.нар. "гравитационна дупка" под Антарктида се е засилила през последните десетки милиони години - процес, който може да е свързан с дългосрочните климатични промени на континента и формирането на ледените му покривки.
Още по темата
Феноменът представлява обширна зона в земната кора, където гравитационното привличане е по-слабо от средното. В случая с Антарктида ефектът се обяснява със бавни движения на скалните маси дълбоко под ледената покривка, комбинирани с влиянието на въртенето на планетата.
В ново изследване, публикувано в списание Scientific Reports, професорът по геофизика Алесандро Форте от University of Florida и изследователят Петар Глишович от Paris Institute of Earth Physics анализират как промените в скалните структури корелират с мащабни климатични трансформации на континента.
Екипът създава подробна карта на гравитационната аномалия, използвайки глобални записи на земетресения. "Представете си компютърна томография на цялата Земя. Нямаме рентгенови лъчи, но имаме земетресения - техните вълни осветяват вътрешността на планетата", обяснява Форте.
Чрез компютърни модели учените реконструират състоянието на гравитационната аномалия отпреди около 70 милиона години - период, когато динозаврите все още са съществували. Данните показват, че гравитационната "дупка" постепенно се е засилвала, съвпадайки с охлаждането на климата и широкото разпространение на ледниците в Антарктида.
Формирането на масивни ледени щитове е оказало значително влияние върху морското равнище и киселинността на океаните. Въпреки това учените подчертават, че все още няма доказана причинно-следствена връзка между движенията в земната мантия, гравитационните промени и растежа на леда.
Следващата стъпка е да се изследва дали засилването на гравитационната аномалия може пряко да влияе върху промените в морското равнище. По-доброто разбиране на връзката между вътрешността на Земята и климатичната система може да помогне за оценка на стабилността на големите ледени покривки в дългосрочен план.