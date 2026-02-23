Учени установяват, че т.нар. "гравитационна дупка" под Антарктида се е засилила през последните десетки милиони години - процес, който може да е свързан с дългосрочните климатични промени на континента и формирането на ледените му покривки.

Още по темата

Феноменът представлява обширна зона в земната кора, където гравитационното привличане е по-слабо от средното. В случая с Антарктида ефектът се обяснява със бавни движения на скалните маси дълбоко под ледената покривка, комбинирани с влиянието на въртенето на планетата.

В ново изследване, публикувано в списание Scientific Reports, професорът по геофизика Алесандро Форте от University of Florida и изследователят Петар Глишович от Paris Institute of Earth Physics анализират как промените в скалните структури корелират с мащабни климатични трансформации на континента.

Екипът създава подробна карта на гравитационната аномалия, използвайки глобални записи на земетресения. "Представете си компютърна томография на цялата Земя. Нямаме рентгенови лъчи, но имаме земетресения - техните вълни осветяват вътрешността на планетата", обяснява Форте.

Чрез компютърни модели учените реконструират състоянието на гравитационната аномалия отпреди около 70 милиона години - период, когато динозаврите все още са съществували. Данните показват, че гравитационната "дупка" постепенно се е засилвала, съвпадайки с охлаждането на климата и широкото разпространение на ледниците в Антарктида.

Така ще изглежда "леденият континент", ако изгуби своя лед
Така ще изглежда "леденият континент", ако изгуби своя лед Снимка: British Antarctic Survey

Формирането на масивни ледени щитове е оказало значително влияние върху морското равнище и киселинността на океаните. Въпреки това учените подчертават, че все още няма доказана причинно-следствена връзка между движенията в земната мантия, гравитационните промени и растежа на леда.

Следващата стъпка е да се изследва дали засилването на гравитационната аномалия може пряко да влияе върху промените в морското равнище. По-доброто разбиране на връзката между вътрешността на Земята и климатичната система може да помогне за оценка на стабилността на големите ледени покривки в дългосрочен план.

ИЗБРАНО
Запалиха неправилно паркирана кола в "Люлин", блокирала други за дни (снимки) Днес
Запалиха неправилно паркирана кола в "Люлин", блокирала други за дни (снимки)
41113
Звездите превзеха червения килим на БАФТА с деколтета и драматични шлейфове (снимки) Лайф
Звездите превзеха червения килим на БАФТА с деколтета и драматични шлейфове (снимки)
118322
Завесата на Олимпиадата бе спусната с красива церемония във Верона (галерия) Корнер
Завесата на Олимпиадата бе спусната с красива церемония във Верона (галерия)
21284
Проф. Олег Асенов: След 4 г. няма да има винетки – ще се плаща за изминато разстояние Бизнес
Проф. Олег Асенов: След 4 г. няма да има винетки – ще се плаща за изминато разстояние
9975
Египетски археолози откриха скални гробници на над 4000 години Impressio
Египетски археолози откриха скални гробници на над 4000 години
1416
Номинираната за две дебютни роли Паола Маравиля: От детски блян до реалност на голямата сцена URBN
Номинираната за две дебютни роли Паола Маравиля: От детски блян до реалност на голямата сцена
12234
Десетки българи останаха без багаж и нужни лекарства след полет до Египет Trip
Десетки българи останаха без багаж и нужни лекарства след полет до Египет
6314
Пикантни пилешки бутчета със сладки картофи и броколи на фурна Вкусотии
Пикантни пилешки бутчета със сладки картофи и броколи на фурна
3076
Най-обидчивите зодиакални знаци при жени и мъже Zodiac
Най-обидчивите зодиакални знаци при жени и мъже
1496
Ветровито, с кратки превалявания и температури от минус 5 до плюс 13 в следващите дни Времето
Ветровито, с кратки превалявания и температури от минус 5 до плюс 13 в следващите дни
1378