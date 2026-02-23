Възможно е тя да влияе пряко върху промените в морското равнище

8405 Снимка: iStock by Getty Images

Учени установяват, че т.нар. "гравитационна дупка" под Антарктида се е засилила през последните десетки милиони години - процес, който може да е свързан с дългосрочните климатични промени на континента и формирането на ледените му покривки.

Феноменът представлява обширна зона в земната кора, където гравитационното привличане е по-слабо от средното. В случая с Антарктида ефектът се обяснява със бавни движения на скалните маси дълбоко под ледената покривка, комбинирани с влиянието на въртенето на планетата.

В ново изследване, публикувано в списание Scientific Reports, професорът по геофизика Алесандро Форте от University of Florida и изследователят Петар Глишович от Paris Institute of Earth Physics анализират как промените в скалните структури корелират с мащабни климатични трансформации на континента.

Екипът създава подробна карта на гравитационната аномалия, използвайки глобални записи на земетресения. "Представете си компютърна томография на цялата Земя. Нямаме рентгенови лъчи, но имаме земетресения - техните вълни осветяват вътрешността на планетата", обяснява Форте.

Чрез компютърни модели учените реконструират състоянието на гравитационната аномалия отпреди около 70 милиона години - период, когато динозаврите все още са съществували. Данните показват, че гравитационната "дупка" постепенно се е засилвала, съвпадайки с охлаждането на климата и широкото разпространение на ледниците в Антарктида.

Така ще изглежда "леденият континент", ако изгуби своя лед Снимка: British Antarctic Survey

Формирането на масивни ледени щитове е оказало значително влияние върху морското равнище и киселинността на океаните. Въпреки това учените подчертават, че все още няма доказана причинно-следствена връзка между движенията в земната мантия, гравитационните промени и растежа на леда.

Следващата стъпка е да се изследва дали засилването на гравитационната аномалия може пряко да влияе върху промените в морското равнище. По-доброто разбиране на връзката между вътрешността на Земята и климатичната система може да помогне за оценка на стабилността на големите ледени покривки в дългосрочен план.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.