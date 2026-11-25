GeForce 621.40 WHQL трябва да отстрани проблем с прекомерния запис на данни, който предишната актуализация не успя да реши за всички потребители

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Nvidia пусна нова версия на графичните си драйвери GeForce Game Ready 621.40 WHQL, с която отново се опитва да отстрани неприятен проблем, застрашаващ дълготрайността на SSD дисковете. Грешката предизвиква прекомерен запис на данни във фонов режим, дори когато потребителят не изпълнява тежки задачи. Тъй като SSD устройствата имат ограничен ресурс за запис, подобно поведение може да ускори износването им, макар да няма доказателства, че проблемът непременно води до повреда.

Причината е свързана с лог файла nvlog.nvlgstg, в който драйверът записва необичайно големи количества информация. Nvidia вече беше предложила временна поправка с версия GeForce Hotfix 621.35, но част от потребителите съобщиха, че проблемът продължава. Сега компанията включва решението в официалния драйвер 621.40 WHQL, без да уточнява дали то е идентично с предишната поправка, или е допълнително усъвършенствано.

Освен отстраняването на грешката новият драйвер предлага оптимизации за Warhammer 40,000: Dawn of War IV и Assetto Corsa Rally, както и поддръжка на DLSS 5 с невронно рендиране в Where Winds Meet. Nvidia е коригирала и проблем с технологията OptiX Denoiser в Chaos Vantage, който можеше да предизвика грешки при работа с високи резолюции. Отстранено е и неправилното възпроизвеждане на цветовете при определени H.265 видеоклипове, заснети с профила DJI D-Log и отваряни чрез приложенията "Снимки" и "Медиаплеър" на Windows.

Актуализацията GeForce Game Ready 621.40 WHQL вече е достъпна чрез приложението Nvidia App и официалния сайт на производителя. За потребителите, които са използвали засегнатите версии на драйверите, инсталирането ѝ е особено важно заради потенциалното влияние на прекомерните записи върху SSD устройствата. Все още обаче предстои да се установи дали новата версия окончателно решава проблема при всички засегнати конфигурации.

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