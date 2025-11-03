Клип, целящ да покаже бъдещето на сериалите, се превърна в пример за технологичните ограничения и липсата на човешка креативност

6781 Снимка: TechHalla via X

Видеоклип, генериран от изкуствен интелект (AI) в опит да пресъздаде култовия сериал "Приятели", предизвика вълна от реакции в социалните мрежи през последната седмица. Вместо да впечатли с технологичен напредък, творението беше масово определено като нелепо и дори гротескно.

Актьорите нямат почти нищо общо с реалните си прототипи. Персонажите се сдобиват с произволни крайници, ръцете им преминават през врати, а в един момент една от героините мистериозно се клонира. Генерираните гласове смътно напомнят на оригиналните актьори, но диалогът е напълно безсмислен, а дикцията - скована и роботизирана.

Човекът, публикувал видеото - технологичен ентусиаст с псевдоним TechHalla, - гордо заяви, че "сериалите никога повече няма да бъдат същите". Реакциите на потребителите обаче бяха единодушно негативни и саркастични. След тях той изтрива видеото, но откъси и скрийншоти от него остават.

Вижте скрийншоти от абсурдното видео >> >> >>

"Да, това е супер, ако имаш мозък на лоботомиран голдън ретривър", гласи един от най-популярните коментари. Други изтъкват иронията, че за "бъдеще на комедията" се представя нескопосано копие на сериал, приключил преди повече от 20 години. "Това сигурно е невероятно, ако не държиш на неща като "шеги" или "сюжет", а просто обичаш да гледаш как цветни форми се движат по екрана", шегува се трети потребител.

Случаят отново повдигна дебата за пропастта между обещанията на AI ентусиастите и реалното състояние на технологиите, в които се инвестират милиарди. Критиците подчертават, че подобни продукти представляват "AI помия" (AI slop) и унищожават човешката креативност, вместо да я надграждат.

Very impressive i could barely tell this was AI pic.twitter.com/XXIxCn9hVC — Jonas (@JonasLlkesMusic) October 30, 2025

В крайна сметка, експериментът с "Приятели" послужи не като демонстрация на бъдещето, а като ярък пример, че изкуственият интелект може единствено да ремиксира съществуващи данни. Той все още е далеч от способността да създава оригинално изкуство, хумор и смислени истории - елементи, които остават присъщи на човешкия талант.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.