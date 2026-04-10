Сред откраднатите материали има лични досиета на полицаи, документи, свързани с разследвания на вътрешни проверки, както и съдебни книжа

Киберпрестъпници са похитили значителен обем поверителни вътрешни документи на Полицейското управление на Лос Анджелис (LAPD) и са разпространили данните онлайн. Както съобщава TechCrunch, за изтичането стои групата World Leaks, предаде "Калдата".

Сред откраднатите материали има лични досиета на полицаи, документи, свързани с разследвания на вътрешни проверки, както и съдебни книжа с наказателни жалби. Файловете съдържат и чувствителна лична информация, включително имена на свидетели и медицински данни. Ема Бест, основателка на нестопанската организация и платформа DDoSecrets, която събира и публикува мащабни изтичания на информация от държавни структури, потвърди, че е успяла да прегледа част от данните, които са били качени, а впоследствие изтрити по неизвестна причина от сайта на групата.

В публично изявление LAPD съобщи, че разследва случая, като уточни, че пробивът не е засегнал системите и мрежите на управлението. По данни на департамента атаката е осъществена чрез система за цифрово съхранение, която принадлежи на офиса на градския прокурор на Лос Анджелис. В момента полицията работи съвместно с тази служба, за да получи достъп до компрометираните файлове и да установи пълния мащаб на инцидента.

Според Los Angeles Times проникването е обхванало 7,7TB различни данни и над 337 000 файла. Тъй като по законите на щата Калифорния повечето полицейски документи се считат за поверителни, при потвърждение на автентичността на изтеклата информация това би представлявало безпрецедентно нарушение на полицейската сигурност.

World Leaks започва дейността си през януари миналата година, очевидно като ребрандинг на Hunters International, и оттогава е компрометирала организации в различни сектори, включително здравеопазване, производство и технологии. Групата е демонстрирала и капацитет да атакува дори отбранителни подизпълнители и компании от годишната класация на 500-те най-големи компании в САЩ (Fortune 500).

