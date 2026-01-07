По тези данни WhiteDate е имал над 6500 потребители, от които 86% мъже и 14% жени. Сайтът бил определен като "Tinder за нацисти"

1428 Снимка: Chaos Computer Club

Хактивист с псевдоним Martha Root демонстративно изтри три уебсайта на крайно-десни организации за превъзходството на бялата раса. Това стана по време на публична лекция на годишния Chaos Communication Congress в Хамбург, Германия. Акцията беше извършена на живо пред публика, а засегнатите сайтове все още не са възстановени.

Облеченa като Розовия рейнджър от Power Rangers, Root изтри сървърите на WhiteDate, WhiteChild и WhiteDeal в края на съвместна презентация с журналистите Ева Хофман и Кристиан Фукс от германското издание Die Zeit. Тримата вече бяха разследвали сайтовете в журналистически материал, публикуван през октомври.

WhiteDate беше описан като "Tinder за нацисти", WhiteChild - като платформа за свързване на бели супремасисти за донорство на сперма и яйцеклетки, а WhiteDeal - като пазар за услуги, предназначен изключително за расистки общности.

Администраторът на сайтовете потвърди хакването в социалните мрежи и го нарече "кибертероризъм", като заплаши с ответни действия. Той твърди също, че акаунтът му в X (бивш Twitter) е бил временно изтрит.

‼️A German hacker known as "Martha Root" dressed as a pink Power Ranger and deleted a white supremacist dating website live onstage



This happened during the recent CCC conference.



Martha had infiltrated the site, ran her own AI chatbot to extract as much information from users… pic.twitter.com/vpTEoFR8JR — International Cyber Digest (@IntCyberDigest) January 2, 2026

Root публикува и данни, извлечени от WhiteDate, като заяви, че сайтът е имал изключително слаба киберсигурност. Според нея качените от потребителите изображения съдържали точни геолокационни данни, които практически разкривали домашни адреси. Изтеклата информация включва профили с имена, снимки, възраст, местоположение, пол, език и раса, но засега не съдържа имейли, пароли или лични съобщения.

По тези данни WhiteDate е имал над 6500 потребители, от които 86% мъже и 14% жени. Root съобщи, че е проникнала в платформите с помощта на AI чатботи, които са успели да заобиколят системите за верификация.

Неправителствената организация DDoSecrets, която съхранява изтекли данни в обществен интерес, обяви, че е получила около 100 GB информация от трите сайта. Данните няма да бъдат публично публикувани, но ще бъдат достъпни за проверени журналисти и изследователи.

Участниците в презентацията твърдят, че са установили самоличността на администратора като жена от Германия, но тази информация не е независимо потвърдена.

