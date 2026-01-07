Хактивист с псевдоним Martha Root демонстративно изтри три уебсайта на крайно-десни организации за превъзходството на бялата раса. Това стана по време на публична лекция на годишния Chaos Communication Congress в Хамбург, Германия. Акцията беше извършена на живо пред публика, а засегнатите сайтове все още не са възстановени.

Облеченa като Розовия рейнджър от Power Rangers, Root изтри сървърите на WhiteDate, WhiteChild и WhiteDeal в края на съвместна презентация с журналистите Ева Хофман и Кристиан Фукс от германското издание Die Zeit. Тримата вече бяха разследвали сайтовете в журналистически материал, публикуван през октомври.

WhiteDate беше описан като "Tinder за нацисти", WhiteChild - като платформа за свързване на бели супремасисти за донорство на сперма и яйцеклетки, а WhiteDeal - като пазар за услуги, предназначен изключително за расистки общности.

Администраторът на сайтовете потвърди хакването в социалните мрежи и го нарече "кибертероризъм", като заплаши с ответни действия. Той твърди също, че акаунтът му в X (бивш Twitter) е бил временно изтрит.

Root публикува и данни, извлечени от WhiteDate, като заяви, че сайтът е имал изключително слаба киберсигурност. Според нея качените от потребителите изображения съдържали точни геолокационни данни, които практически разкривали домашни адреси. Изтеклата информация включва профили с имена, снимки, възраст, местоположение, пол, език и раса, но засега не съдържа имейли, пароли или лични съобщения.

По тези данни WhiteDate е имал над 6500 потребители, от които 86% мъже и 14% жени. Root съобщи, че е проникнала в платформите с помощта на AI чатботи, които са успели да заобиколят системите за верификация.

Неправителствената организация DDoSecrets, която съхранява изтекли данни в обществен интерес, обяви, че е получила около 100 GB информация от трите сайта. Данните няма да бъдат публично публикувани, но ще бъдат достъпни за проверени журналисти и изследователи.

Участниците в презентацията твърдят, че са установили самоличността на администратора като жена от Германия, но тази информация не е независимо потвърдена.

