Съдебният спор може да повлияе върху оценката на създателите на ChatGPT от инвеститорите

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Делото на Apple срещу OpenAI може да постави под риск плановете на компанията за навлизане на пазара на хардуер. Apple заведе иск за нарушаване на търговски тайни, като обвинява OpenAI в системно привличане на настоящи и бивши служители на компанията с цел получаване на поверителна информация.

OpenAI отхвърля обвиненията. Компанията заяви, че "не е запозната с никакви доказателства, че тази жалба има основание".

Искът може да се отрази на дълго обсъжданите планове на OpenAI за създаване на собствени устройства. Компанията работи по хардуерни продукти, като първото устройство се очаква да бъде мобилен интелигентен говорител, разработен съвместно с екипа на Джони Айв, бивш главен дизайнер на Apple.

В подкаста Equity на TechCrunch журналистите Кърстен Коросек, Шон О'Кейн и Антъни Ха обсъдиха дали съдебният спор може да забави хардуерната стратегия на OpenAI и подготовката за излизане на борсата.

"Дори ако съдът не наложи забрана или ограничителна мярка върху действията на OpenAI, самото дело естествено може да доведе до забавяне на работата по проектите. Това вероятно е част от причините Apple да предприеме този ход. Те не правят подобни неща без сериозен мотив", коментира Шон О'Кейн.

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Apple твърди, че OpenAI е изградила модел на поведение, насочен към привличане на служители с достъп до чувствителна информация. В иска е посочен и Тан Тан, ръководителят на хардуерното направление в OpenAI, който преди това е работил в Apple.

Според журналистите спорът е особено важен заради плановете на OpenAI да стане публична компания. Компанията вече е подала поверителни документи за първично публично предлагане на акции. Очакванията са IPO-то да се състои в края на тази година или в началото на следващата.

В момента основният бизнес на OpenAI е свързан със софтуер и AI услуги. Ако компанията планира да представи хардуера като важна част от бъдещия си растеж, съдебният спор може да повлияе върху оценката ѝ от инвеститорите.

"Те ще отидат при банкери и инвеститори с план за размера на пазара, който могат да достигнат. Ако голяма част от тази оценка зависи от бъдещото хардуерно направление, това може да промени цялата сметка около IPO-то", посочи Шон О"Кейн.

Друг важен момент в делото е броят на служителите, преминали от Apple към OpenAI. Според обвиненията на Apple повече от 400 нейни служители вече работят в OpenAI.

Антъни Ха отбелязва, че макар двете компании да имат хиляди служители, такъв брой преминали специалисти представлява сериозна загуба на кадри за Apple.

Журналистите обсъждат и дали OpenAI ще предпочете бързо споразумение или ще се опита да защити позицията си в съда. Компанията наскоро премина през съдебен спор с Илон Мъск, който приключи в нейна полза, но разкри вътрешни подробности за бизнеса ѝ.

Според Кърстен Коросек OpenAI вероятно ще избере втория подход и ще продължи съдебната битка, ако се стигне до процес.

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