На сцената преди MWC 2026 машината впечатли с координация и баланс, излизащи далеч отвъд стандартната роботика

Снимка: Honor

В рамките на MWC 2026 компанията Honor не се ограничи само с нови смартфони и устройства. Централният акцент на представянето се оказа първият хуманоиден робот на марката - машина, която не просто излезе на сцената, а демонстрира впечатляващи акробатични умения, включително салто назад и танцови движения като емблематичната "лунна походка".

Роботът, наречен Honor Humanoid Robot, беше представен като "идеално съчетание на личен интелект и периферен интелект". Според компанията архитектурата позволява дълбоко разбиране на потребителските нужди чрез анализ на данни, като същевременно гарантира високо ниво на конфиденциалност. От Honor определят проекта като стратегическа стъпка към разработване на роботи от потребителски клас, които да бъдат част от ежедневието.

Разработчиците очертават три основни сценария за приложение - помощ на клиенти в търговски центрове, инспекции в работна среда и роля на интелигентен спътник. Подходът на компанията се различава от традиционните производители на роботика, тъй като стъпва върху натрупания опит в екосистемата от смартфони и свързани устройства, за да създаде по-интуитивно взаимодействие между човек и машина.

Най-голям интерес сред посетителите на премиерата предизвикаха двигателните способности на робота. Освен че изпълни салто назад с впечатляваща стабилност, устройството демонстрира плавни танцови движения и прецизен баланс - доказателство за сериозен напредък както в механичната конструкция, така и в софтуерното управление.

Демонстрацията подсказва, че Honor гледа отвъд традиционния пазар на мобилни устройства. Ако проектът бъде развит в комерсиална посока, компанията може да се превърне в нов фактор в сегмента на хуманоидната роботика - област, която все по-осезаемо излиза от лабораториите и навлиза в реалния свят.

