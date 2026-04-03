Huawei с радост обявява, че си партнира със Sofia Half Marathon 2026, организиран от Спортен клуб "Бегач", който ще се проведе на 5-и април със старт при храм-паметника "Св. Александър Невски" по сертифицирани трасета от World Athletics (световната федерация по лека атлетика). Новото партньорство е в унисон с ориентацията на компанията към здравословния начин на живот и спорта, видима от богатата гама смартчасовници и други аксесоари на компанията през последните години. Големият акцент е първото предпремиерно показване пред българска аудитория на второто поколение смартчасовник за бегачи, а именно Huawei Watch GT Runner 2, в рамките на Sofia Half Marathon EXPO от 2-ри до 5-и април 2026 г. Моделът ще се предлага на нашия пазар от 15-и април 2026.

Sofia Half Marathon 2026 ще събере над 2000 участници от повече от 25 държави, които ще се състезават в дистанциите 5 км, 10 км и 21.1 км. Събитието включва и детски бягания с участието на над 100 деца.

По време на Sofia Half Marathon EXPO 2026, което ще се проведе от четвъртък следобед до неделя (2-ри до 5-и април 2026) пред храм-паметника "Св. Александър Невски", всеки ще може да се запознае на живо с новия Huawei Watch GT Runner 2 и дори да го изпробва. В шатрата на Huawei ще можете да разгледате и тествате и други часовници и продукти на компанията - като серията Huawei Watch GT 6, особено привлекателна за колоездачи, Out-of-Ear слушалките Huawei FreeClip 2, които не запушват ухото, не падат и ви позволяват да не сте напълно изолирани от околната среда при спортове на открито, както и луксозния Huawei Watch Ultimate 2, с който можете да се гмуркате до 100 метра. Пак там ще можете дори да измерите кръвното си налягане с новия Huawei Watch D2, който има вградена въздушна възглавничка в каишката си. Заслужава си да отбележим, че и Huawei Watch D2, и Watch GT Runner 2, и Watch GT 6 Pro поддържат още над сто спортни тренировъчни режима, при това с гласов асистент на български език. Те могат да ви направят и електрокардиограма, наред с измерването на още редица здравни и фитнес показатели. Смартчасовниците на Huawei не са медицински устройва, а са в категория превенция. Не ги ползвайте за диагноза и самолечение, но редовното им следене в домашни условия може да разкрие евентуални проблеми, тенденции и да бъде от незаменима помощ на вашия лекар.

Снимка: Huawei

Шанс за награди за всички участници в Sofia Half Marathon 2026

Всички финиширали участници, навършили 16 г., в някоя от трите дисциплини - 5км, 10 км и 21.1 км в Sofia Half Marathon 2026, ще имат шанс да спечелят на томбола изтеглена сред техните стартови номера една от шестте награди, предоставени от Huawei:

  • два смартчасовника за професионално бягане Huawei Watch GT Runner 2;
  • два броя out-of-ear безжични слушалки Huawei FreeClip 2;
  • два броя смартчасовника, които измерват кръвно налягане с маншет на китката - Huawei Watch D2.

Наградите ще бъдат изтеглени и обявени по време на церемонията по награждаването в неделя. Победителите в основната дисциплина 21.1 км (от 16 до 55 г.) също ще получат Huawei Watch GT Runner 2, a финиширалите в тази дисциплина на второ и трето място - Huawei FreeClip 2.

 

Снимка: Huawei

И за всички гости и фенове на Huawei и Sofia Half Marathon EXPO 2026

Huawei дава също шанс за награди и на всички гости на маратона, любители на спорта и фенове на марката чрез игра, посветена на Sofia Half Marathon 2026 в Instagram и Facebook профилите на бранда. Можете да се включите в едната или и в двете от тях, за да увеличи шансовете си за награда.

За целта трябва да последвате страницата на Huawei в съответната платформа, да тагнете поне един приятел в коментар под поста на играта, добавяйки и хаштаг HUAWEIWatchGTRunner2, както и да споделите поста на играта за маратона в публично стори.

Наградите в двете игри са общо два смартчасовника Huawei Watch GT Runner 2 и два броя безжични слушалки Huawei FreeClip 2.

Снимка: Huawei

За новия Huawei Watch GT Runner 2

Новият HUAWEI WATCH GT Runner 2 е създаден специално за бегачи с различно ниво на подготовка. Той революционизира прецизното GPS позициониране, научно базираните тренировки и целодневния комфорт. За разработването му компанията си партнира с легендата на маратонското бягане Елиуд Кипчоге и с dsm-firmenich Running Team. В основата на иновативните технологии за бягане на Huawei стои неинвазивен алгоритъм за изчисляване на лактатния праг и измерване на мощността при бягане. Този усъвършенстван алгоритъм осигурява ценна информация за интензивността на тренировката и мускулното натоварване. Макар да е разработен с мисъл за маратонци с високи спортни резултати, HUAWEI WATCH GT Runner 2 е подходящ и за по-начинаещи бегачи. Интелигентният маратонски режим, първи по рода си в индустрията, не само проследява представянето по време на състезание, но и предоставя изчерпателни насоки от старта до финала. Функции като измерване на мощността при бягане, динамични указания за темпо и интелигентни напомняния за енергийно зареждане предоставят информация в реално време директно на китката.

Снимка: Huawei

Изработен от лека и високоустойчива наномоделирана титанова сплав и с тегло само 43,5 г, HUAWEI WATCH GT Runner 2 се предлага в три ярки цветови варианта: Dawn Orange, Dusk Blue и Midnight Black. Подобрената плетена каишка AirDry комбинира отлична въздушна циркулация със свойства за отблъскване на влагата, осигурявайки сухо и удобно усещане дори по време на най-интензивните тренировки. Съвместим е с iOS и Android, а батерията му, в традициите на смартчасовниците на Huawei, издържа до 2 седмици при обичайно използване и 32 часа в тренировъчен режим.

Съдържание на: Huawei
ИЗБРАНО
