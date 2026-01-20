170 Снимка: Huawei

Новият HUAWEI nova 14 Pro вече е на българския пазар, като до 1 март 2026 включително ще се предлага в комплект с безжичните True Wireless слушалки HUAWEI FreeArc на препоръчителна цена от 699 евро или със съответните абонаментни планове в мобилните оператори. Офертата включва още защита на дисплея и батерията с програмата HUAWEI Care+ за първите 12 месеца от продажбата. Новият смартфон може да намерите в мрежата на Yettel и Technopolis.

HUAWEI nova 14 Pro предлага значителен напредък в портретната фотография и изкуствения интелект, вграден в устройството, съчетани с елегантен дизайн, отразяващ смелия, модерен дух на младото поколение.

Снимка: Huawei

Eмблематичен дизайн, който празнува индивидуалността

HUAWEI nova 14 Pro представя изцяло новия Star Orbit Ring - симетричен и мигновено разпознаваем дизайнерски елемент, символизиращ индивидуалността и себеизразяването на потребителите на серията nova. Моделът разполага с 6,78-инчов Flawless Quad-curved Display¹, който съчетава ергономичен комфорт с елегантност. Тънкият профил и изисканият завършек осигуряват баланс между стил и практичност в ежедневието. Вдъхновен от природата, HUAWEI nova 14 Pro се предлага в два цветови вариантa - Crystal Blue и Black.

"Pro Your Portrait": От заснемане до създаване

HUAWEI nova 14 Pro издига портретната фотография на ново ниво със своята Ultra Chroma камера - иновативна технология, която улавя мултиспектрална светлинна информация и осигурява до 120%² по-висока точност на цветовете в сравнение с традиционните RGB сензори. От финия грим до меките тонове на залеза - всяка снимка се отличава с реализъм и дълбочина.

50-мегапикселовата Ultra Portrait Autofocus камера осигурява незабавно и точно фокусиране при различни нива на осветеност. С първия в индустрията диапазон на увеличение от 0.8x до 5x, устройството позволява заснемане както на детайлни близки планове, така и на широкообхватни групови кадри. Функцията Ultra Speed Snapshot, налична както на предната, така и на задната камера, позволява ясни кадри дори при динамични сцени и спонтанни портретни моменти.

Снимка: Huawei

Инструменти, задвижвани от изкуствен интелект, допълнително подобряват изживяването при заснемане. AI технологията Best Expression автоматично подбира най-сполучливите изражения от серията снимки, като превръща всеки кадър в завладяващи изображения.

Изживяване, задвижвано от изкуствен интелект: Интелигентно, безпроблемно, сигурно

Захранван от обновения потребителски интерфейс EMUI, HUAWEI nova 14 Pro предлага забавно, интелигентно, сигурно и безпроблемно потребителско изживяване³.

HUAWEI nova 14 Pro представя за първи път и Smart Controls Button - за бърз достъп до приложения и функции с двойно докосване, за да повиши значително производителността. Интелигентното изживяване се допълва с ексклузивната за индустрията функция AI Gesture Control, която позволява безконтактно управление чрез Air Scroll и Grabshot, задвижвани от изкуствен интелект.

Защитата на поверителността е надградена с AI Messaging, която автоматично скрива чувствителни известия. Обновените Privacy Centre и Security Centre осигуряват допълнителна сигурност чрез интелигентно управление на достъпа до данни, откриване на рискови приложения и персонализирани препоръки за сигурност.

Снимка: Huawei

100 W HUAWEI SuperCharge Turbo: мощ и сигурност

HUAWEI nova 14 Pro поддържа 100 W технология за бързо зареждане HUAWEI SuperCharge Turbo4 с AI контрол на температурата при зареждане. Системата регулира процеса с висока прецизност, предотвратява прегряване и допринася за по-дълъг живот на батерията - с корекции на температурата от 1°C до 0,1°C. Системата предлага и многоканална защита, като нощно зареждане и защита от пренапрежение, за да подобри допълнително надеждността на процеса. В комбинация със солидната батерия с капацитет от 5500 mAh5, устройството гарантира дълготрайна издръжливост при стрийминг, игри и създаване на съдържание.

Наличност и цени

Новият HUAWEI nova 14 Pro вече е на българския пазар, като до 1 март 2026 включително ще се предлага в комплект с безжичните True Wireless слушалки HUAWEI FreeArc на препоръчителна цена от 699 евро или със съответните абонаментни планове в мобилните оператори. Офертата включва още защита на дисплея и батерията с програмата HUAWEI Care+ за първите 12 месеца от продажбата. Новият смартфон може да намерите в мрежата на Yettel и Technopolis.

За да научите повече за продукта, моля посетете: https://consumer.huawei.com/bg/phones/nova14-pro/.

¹ Екранът има диагонал 6,78 инча, при стандартна правоъгълна форма. Действителната площ на дисплея може да е по-малка от посочената стойност поради заоблените ъгли. Flawless Quad-curved Display (Безупречен четирикратно извит дисплей) е термин на Huawei за дизайна на дисплея на телефона. HUAWEI nova 14 Pro разполага с четирикратно извит дисплей, който поддържа технологията Display Turbo.

² В сравнение с HUAWEI nova 13 Pro. Данните са от лабораториите на Huawei.

³ HUAWEI nova 14 Pro работи с EMUI 15, докато HUAWEI nova 14 работи с EMUI 14.2. И двата модела поддържат AI Best Expression, Smart Controls Button, AI Themes, Privacy Centre и Security Centre. HUAWEI nova 14 Pro с EMUI 15 разполага ексклузивно с AI Remove, Emoji Crush, Air Hoops, AI Gesture Control, AI Messaging и AI Noise Cancellation.

4 HUAWEI nova 14 Pro поддържа зарядното HUAWEI SuperCharge Turbo и максимална мощност на кабелно зареждане от 100 W, която може да се поддържа само когато се използва официалното зарядно устройство HUAWEI SuperCharge (продава се отделно) и кабел. Действителната производителност на зареждане може да варира.

5 Типичната стойност на батерията е 5500 mAh. Номиналната стойност на батерията е 5400 mAh. Номиналната стойност на батерията е 5100 mAh в определени страни и региони.