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Huawei представи първия си настолен компютър, който работи със собствената операционна система HarmonyOS. Серията Qinyun HM650 е предназначена за корпоративни клиенти и държавни институции. Компанията определя машината като "100% произведена в Китай", тъй като всички нейни компоненти са с китайски произход, съобщава South China Morning Post.

Новите компютри използват процесора Kirin X90, разработен от Huawei. Чипът дебютира в потребителските лаптопи и таблети на компанията през миналата година. Освен него китайски са и останалите основни компоненти, включително модулите памет.

Според информацията на официалния сайт на Huawei серията Qinyun HM650 е първият настолен компютър в Китай, получил сертификат за изцяло местно производство. Джу Дундун, ръководител в подразделението на Huawei за таблети и персонални компютри, обяснява, че компанията е постигнала този резултат чрез съчетаване на собствена разработка на ключови технологии, съвместна работа с партньори по важни компоненти и масово производство на стандартен хардуер. По време на представянето във Ухан той е подчертал, че постижението е резултат от сътрудничеството между различни участници в китайската компютърна индустрия.

Qinyun HM650 използва HarmonyOS V1.0 - специална корпоративна версия на операционната система на Huawei за компютри. Това е първият път, в който компанията внедрява платформата в свои настолни машини. HarmonyOS първоначално беше разработена като алтернатива на Android на Google. С времето Huawei разшири приложението ѝ към таблети и персонални компютри в рамките на по-мащабната си стратегия за изграждане на собствена софтуерна екосистема. По данни на Джу Дундун към октомври Huawei е продала над 1 милион компютъра с HarmonyOS. Очакванията са броят им да достигне 1,2 милиона до края на 2026 г.

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Представянето на новата серия е част от усилията на Huawei да намали зависимостта си от чуждестранни технологии. Компанията е подложена на американски санкции, които ограничават достъпа ѝ до редица модерни компоненти и технологии. През 2024 г. Вашингтон отне специалните лицензи, които позволяваха на Intel и Qualcomm да доставят на Huawei по-стари поколения процесори за лаптопи и смартфони. Преди затягането на ограниченията повечето потребителски лаптопи на китайската компания използваха процесори Intel Core, а някои модели разчитаха на чипове Qualcomm Snapdragon.

Сега Huawei залага на собствената си разработка Kirin X90. Централният процесор е създаден от HiSilicon - подразделението на компанията, което разработва полупроводници. Миналата година чипът получи национален сертификат за сигурност и надеждност от второ ниво. Това отваря възможност за по-широкото му използване в държавни институции и корпоративния сектор.

Новият настолен компютър показва докъде е стигнала стратегията на Huawei за изграждане на независима технологична екосистема. Компанията вече развива собствени процесори, операционна система и хардуерна платформа, с които се опитва да компенсира ограничения достъп до американски технологии.

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