Снимка: Huawei HUAWEI WATCH GT 7 Series пристигна в България и разширява възможностите за спорт на открито с карти на над 3000 ски курорта

3084 Снимка: Huawei

Серията HUAWEI WATCH GT 7 вече е на българския пазар. В периода от 14-и септември до 31-ви октомври 2026 г. новото поколение смартчасовници на Huawei се предлага в комплект с HUAWEI FreeBuds SE4 ANC, а HUAWEI WATCH GT 7 Pro идва и с 30 евро ваучер за отстъпка. При покупка на устройство от HUAWEI WATCH GT 7 Series до 31-ви декември 2026 г. потребителите получават и безплатен достъп до Multipass - комбинация от партньорски приложения и HUAWEI Health+. HUAWEI WATCH GT 7 Series са налични в търговската мрежа на А1, Yettel, Vivacom, Технополис и ЗОРА, както и чрез партньорите на дистрибутора Polycomp, сред които Ardes.bg, Ozone.bg, Laptop.bg и PLESIO, а скоро ще бъдат налични и в Tехномаркет.

Създадени специално за любителите на спорта и активностите на открито, смартчасовниците комбинират нови функции за тренировки, проследяване на здравните показатели и ежедневните задачи. Серията включва HUAWEI WATCH GT 7 в размери 46 мм в цветови варианти Blue, Yellow и Black и 41 мм в Pink, Blue, Grey и White с керамичен безел, както и HUAWEI WATCH GT 7 Pro в размер 46 мм в Black, Green, Yellow. HUAWEI WATCH GT 7 Pro се отличава с безел от нанотехнологична керамика с устойчиво на надраскване покритие и средна рамка от титаниева сплав.

Снимка: Huawei

Над 3000 ски курорта, включително и в България

HUAWEI WATCH GT 7 Series разширява възможностите за проследяване на спортове на открито с нови функции за алпийски ски, сноуборд и планинско колоездене. Сред интересните възможности за предстоящия зимен сезон е достъпът до карти на повече от 3000 ски курорта по света. Те могат да бъдат изтеглени през приложението Huawei Health и синхронизирани с часовника. Сред наличните локации са и популярни български зимни дестинации като Банско, Витоша, Пампорово, Чепеларе, Боровец и Добринище. Картите включват още пистите Офелиите, Копривките, Даулите и двете писти при хижа "Здравец". Те показват трудността на трасетата и могат да помогнат при ориентирането и планирането на маршрута.

При каране на ски или сноуборд часовникът автоматично разпознава активността и проследява активното време за тренировка, разстоянието, скоростта и общата денивелация при спускане. Системата разграничава активните спускания от почивките и времето, прекарано на ски лифтове и влекове. Новите режими за зимни спортове на закрито позволяват проследяване на активността и когато GPS сигналът не е наличен. За каране по открити трасета серията предлага и Turn Detection, която разпознава завоите и изчислява радиуса им, както и G-Force Detection, която показва центробежната сила при остри завои. Team-Up позволява проследяване в реално време на местоположението и показателите на съотборниците на пистата.

Снимка: Huawei

За любителите на колоезденето HUAWEI WATCH GT 7 Series предлага функции като Climb Planning, Climb Broadcast и Sharp Turn Alerts. Часовникът може да подготви профил на предстоящите изкачвания и да показва информация за наклона и оставащото разстояние в реално време. При приближаване към остър завой с прекомерна скорост той подава тактилно и гласово предупреждение. След тренировката AI Workout Analysis предоставя данни за представянето и подробен анализ на активността.

По-персонализирано проследяване на ежедневното състояние

Серията HUAWEI WATCH GT 7 надгражда функциите за проследяване на здравните показатели с нови възможности в Health Insights. Сред тях е Morning Briefing, който се появява между 5 и 10 минути след събуждане и представя информация на базата на данните от предходния ден. Тя включва показатели за съня, физическата активност и нивата на стрес, както и препоръки за движение и почивка.

Функцията "Физическа готовност" (Physical Readiness) обединява данни за качеството на съня, вариабилността на сърдечната честота (HRV), емоционалното благосъстояние и изгорените калории. На тази основа функцията определя нивото на възстановяване в пет степени и дава ориентир за физическата готовност в началото на деня.

Снимка: Huawei

Новата Celia AI Health Insights допълва проследяването с анализ на данни от различни аспекти на ежедневието, включително сърдечно здраве, сън, стрес, хранене и употреба на телефона. На тази основа потребителите могат да получават по-персонализирана информация и препоръки. За изграждането на ежедневни навици Health Clovers вече включва четири категории, като към тях е добавено и храненето. Часовникът предлага и проследяване на приема на вода. Новата функция Health Community позволява на потребителите да следят определени здравни показатели на близки хора от разстояние.

Дизайн за активно ежедневие и до 21 дни батерия

HUAWEI WATCH GT 7 се предлага в различни цветове, материали и дизайни на каишките. Моделът се предлага в размери 46 мм и 41 мм, а HUAWEI WATCH GT 7 Pro е с размер 46 мм. Pro версията се отличава с безел от нанотехнологична керамика с устойчиво на надраскване покритие и средна рамка от титаниева сплав. Каишката от флуороеластомер e с HUAWEI EasyCross дизайн е създадена за стабилно и удобно прилягане както при ежедневна употреба, така и по време на активности на открито.

HUAWEI WATCH GT 7 Pro и HUAWEI WATCH GT 7 в размер 46 мм предлагат до 21 дни живот на батерията при лека употреба. При HUAWEI WATCH GT 7 в размер 41 мм батерията издържа до 14 дни при същите условия.

Серията поддържа и безконтактни плащания чрез Curve Pay, което позволява извършване на плащания директно от часовника. Моделите са съвместими както с устройства с iOS, така и с Android.

Снимка: Huawei

Снимка: Huawei

Цени и наличности

HUAWEI WATCH GT 7 Series са налични в търговската мрежа на А1, Yettel, Vivacom, Технополис и ЗОРА, както и чрез партньорите на дистрибутора Polycomp, сред които Ardes.bg, Ozone.bg, Laptop.bg и PLESIO, а скоро ще бъдат налични и в Tехномаркет. В периода от 14-и септември до 31-ви октомври 2026 г. моделите от серията се предлагат в комплект с HUAWEI FreeBuds SE4 ANC на препоръчителна цена от 419 евро за HUAWEI WATCH GT 7 Pro (46 мм) - Black, Green, Yellow, 299 евро за HUAWEI WATCH GT 7 (46 мм) - Blue, Yellow и Black, 299 евро за HUAWEI WATCH GT 7 (41 мм) - Pink, Blue, Grеy и 319 евро за HUAWEI WATCH GT 7 (41 мм) - White с керамичен безел. При покупка на HUAWEI WATCH GT 7 Pro потребителите получават и ваучер за отстъпка от 30 евро. Цветовете на слушалките в комплекта могат да варират според наличностите, а офертата е валидна до изчерпване на количествата.

При закупуване на смартчасовник HUAWEI WATCH GT 7 или HUAWEI WATCH GT 7 Pro в периода от 14-и септември до 31-ви декември 2026 г. потребителите получават и достъп до Multipass. Той включва безплатен пробен период за HUAWEI Health+ и партньорски приложения. Периодът е между 60 и 90 дни в зависимост от приложението. В рамките на офертата са включени HUAWEI Health+ за 90 дни, Komoot за 60 дни, Headspace за 90 дни, Naviki за 60 дни, FIIT за 90 дни и Kotcha за 90 дни. Общата стойност на спестените абонаментни такси за съответните безплатни периоди е 199 евро според цените към 14 септември 2026 г. Multipass не води до автоматично подновяване на абонамента след изтичане на безплатния период. Активацията се извършва през приложението HUAWEI Health след влизане с HUAWEI ID и сдвояване на новото устройство.

За всички модели от серията HUAWEI WATCH GT 7, закупени до 31 декември 2026 г. от официалната партньорска мрежа на Huawei, е налична и услугата HUAWEI Care. Тя включва 24 месеца защита на дисплея, батерията, задния панел и коронката на часовника и може да бъде приложена еднократно при инцидент.

Повече информация за HUAWEI WATCH GT 7 можете да научите на https://consumer.huawei.com/bg/wearables/watch-gt7/.

Повече информация за HUAWEI WATCH GT 7 Pro ще откриете на https://consumer.huawei.com/bg/wearables/watch-gt7-pro/.