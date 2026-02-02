Въпреки впечатляващата демонстрация, остава открит въпросът как системата би се справила в по-неподредена и непредсказуема домашна среда

Калифорнийската компания Figure представи ново видео, в което нейният хуманоиден робот Figure 02 изпълнява изцяло самостоятелно домакинска задача - разтоварване и зареждане на съдомиялна машина. Демонстрацията е част от представянето на втората версия на софтуера с изкуствен интелект на компанията, наречен Helix 02.

На кадрите роботът без човешка намеса изважда чистите съдове, подрежда ги в шкафове и чекмеджета, а след това поставя мръсните обратно в съдомиялната. Движенията му включват детайли, наподобяващи човешко поведение - например използване на крак, за да отвори вратата на машината, или леко избутване на чекмедже с ханша, за да го затвори.

От Figure посочват, че системата се управлява от "единна невронна мрежа", която контролира цялото тяло на робота директно чрез визуална информация. Според компанията задачата представлява "четириминутна, изцяло автономна демонстрация", която съчетава ходене, манипулиране на предмети и баланс без прекъсвания и без човешка намеса. "Смятаме, че това е най-дългата и най-сложна автономна задача, изпълнявана досега от хуманоиден робот", заявяват от компанията.

Разработчиците обясняват, че уменията на Figure 02 са резултат от обучение с над 1000 часа данни от човешки движения и симулационно обучение, пренесено в реална среда. Преди това роботът вече е демонстрирал способности да сортира пратки в логистичен център, да зарежда пералня и да сгъва пране.

Въпреки впечатляващата демонстрация, остава открит въпросът как системата би се справила в по-неподредена и непредсказуема домашна среда. Експерти напомнят, че подобни технологични демонстрации обикновено се провеждат в контролирани условия и не винаги отразяват реалните предизвикателства на ежедневието.

