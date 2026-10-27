Системата е демонстрирана с робота G1 на Unitree и му позволява да се катери по стълби, да преминава през тесни участъци и да се изправя след падане

504 Снимка: ETH ZURICH RSL / leggedrobotics.github.io/ACP/

Изследователи от Швейцарския федерален технологичен институт в Цюрих (ETH Zurich) и техни сътрудници разработиха система за управление, която помага на хуманоидните роботи да преодоляват различни препятствия с един общ модел. Технологията е демонстрирана с робота G1 на Unitree.

Системата, наречена Attention-based Contact Planning (ACP), използва изкуствен интелект, за да определя къде роботът трябва да постави ръцете, краката, коленете, лактите и таза си, за да се придвижи безопасно. Вместо да следва предварително програмирана поредица от движения, машината избира подходящи точки за опора според околната среда и поставената задача.

При симулации системата постига средно 92,5% успеваемост в осем комбинирани трасета с препятствия. За сравнение, друг метод за генериране и проследяване на движенията достига 58,8%. Резултатите се отнасят до симулациите, а не до изпитанията в реални условия.

ACP съчетава обучение чрез подсилване с имитация на движения. При първия подход системата се усъвършенства чрез многократни опити и обратна връзка. При втория тя се учи от предварително записани движения.

Изследователите посочват, че двата метода имат ограничения. Обучението чрез подсилване може да затрудни координацията на цялото тяло при сложни задачи, докато имитацията не винаги позволява достатъчно добра адаптация към непознати препятствия.

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Новият подход разделя планирането на опорните точки от изпълнението на движенията. Невронната мрежа анализира терена, състоянието на робота и зададената цел, след което определя подходящите места за контакт. Отделен контролер координира ставите, за да може машината да достигне тези точки.

При изкачване на стълба например роботът трябва да избере подходящи места за захващане с ръцете и опора с краката. След това координира движенията на крайниците и торса си, за да преминава между отделните стъпала, като запазва равновесие.