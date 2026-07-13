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Учени от САЩ проведоха първите хирургични операции с дистанционно управлявани хуманоидни роботи. Експериментът показва потенциала на роботите с човешка форма да подпомагат хирурзи и в бъдеще да извършват медицински процедури от разстояние.

Изследователи от Калифорнийския университет в Сан Диего (UCSD) използваха хуманоидни роботи при две операции в рамките на предклинично изпитание. Процедурите са извършени върху големи бозайници, които не са примати.

При първата операция човек и робот са работили заедно при отстраняване на жлъчка. Хирург е контролирал и подпомагал хуманоидния робот. При втората процедура два робота са извършили операция в екип.

Според учените резултатите показват, че дистанционно управляваните хуманоидни роботи могат да бъдат използвани в операционни зали за подпомагане на медицински специалисти. В бъдеще технологията може да позволи извършването на операции в отдалечени райони без постоянен достъп до специалисти.

Хуманоидните роботи могат да помогнат за решаването на глобалния недостиг на хирурзи. Благодарение на човешката си форма те могат да изпълняват повече задачи от традиционните хирургични роботи и да се използват в болници, отдалечени населени места и зони при бедствия.

Сегашните роботизирани хирургични системи обикновено са специализирани машини с три или четири роботизирани ръце, собствен софтуер и специални инструменти. Те могат да тежат около 816 килограма и изискват специално оборудвани операционни зали и обучен персонал.

За разлика от тях, хуманоидните роботи, използвани от екипа на UCSD, са значително по-компактни. Машините с име Surgie са високи около 1,5 метра и тежат около 27 килограма. Те могат да работят в съществуваща медицинска среда без големи промени в инфраструктурата. За база са били използвани китайските хуманоидни роботи G1 на Unitree.

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За да извършват хирургични действия, роботите са оборудвани с адаптери, които им позволяват да използват стандартни хирургични инструменти. Операторите посочват, че управлението им е по-интуитивно в сравнение с традиционните роботизирани хирургични системи.

Екипът твърди, че при изпитанията хуманоидните роботи са постигнали хирургична точност, сравнима с тази на съществуващите роботизирани платформи. Според учените това показва, че по-малки и по-достъпни системи могат да осигурят качествена медицинска помощ в труднодостъпни райони.

Технологията обаче все още има сериозни ограничения. По време на операциите роботите са изисквали многократно калибриране, което е удължило времето за процедурите.

Учените посочват, че подобни проблеми са нормални при ранните етапи на нови медицински технологии. Те дават пример с първите роботизирани лапароскопски операции, които са отнемали часове, но след години усъвършенстване вече могат да бъдат извършени за около 30 минути.

Друг важен проблем е забавянето на комуникацията между хирурга и робота. Намаляването на това закъснение ще бъде ключово за бъдещи дистанционни операции в отдалечени райони.

Изследователите виждат и други приложения за хуманоидните роботи в операционната. Те могат да доставят инструменти, да помагат на медицинския персонал с рутинни задачи и да почистват помещенията след процедури.

"Нашата цел е операционна зала на бъдещето, в която хуманоидни роботи и хора работят заедно като един екип, за да предоставят медицински процедури на нуждаещи се пациенти както в традиционни болници, така и в полеви условия", заяви Майкъл Йип, преподавател в катедрата по електротехника и компютърно инженерство в UCSD и един от водещите автори на изследването.

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