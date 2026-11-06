Основателят на китайската компания твърди, че изкуственият интелект вече се справя с комплексни физически задачи

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Хуманоидните роботи на китайската компания Unitree Robotics вече могат да рисуват картини и да играят шах без предварително обучение за конкретните задачи. Това става възможно с помощта на най-новите модели изкуствен интелект, включително GPT-6 на OpenAI. Новината съобщи основателят и главен изпълнителен директор на компанията Уан Синсин.

По време на Китайското международно изложение за внос (CIIE) в Шанхай в четвъртък той разказа за възможностите на роботите. По думите му машините могат да изпълняват сложни последователности от физически действия, като сменят водата за четките и смесват различни пигменти. За целта използват изводите на AI модела в реално време, без да преминават през специално обучение за тези действия.

"Прецизността, необходима за смяната на пигментите без грешка, е доста висока. Да видим как роботът се справя на това ниво без никакво предварително обучение беше наистина впечатляващо", заяви Уан.

По време на презентацията Unitree показа видеозаписи на роботите, докато рисуват. На самата сцена обаче не беше проведена демонстрация на живо. Показаните възможности са поредният пример за това как водещите китайски производители на роботи използват най-новите AI модели, за да ускорят автоматизацията на физическия труд.

Още миналия месец Уан прогнозира, че GPT-6 може да ускори значително развитието на роботиката и да приближи ключов технологичен пробив до една или две години. Той допусна, че следващото поколение GPT-7 може да реши основни проблеми пред т.нар. въплътен изкуствен интелект - системи, които не просто обработват информация, а взаимодействат с физическия свят чрез роботи.

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Според ръководителя на Unitree обаче най-голямото предизвикателство вече не е способността на AI да разсъждава и планира. Основният проблем е пренасянето на дигиталните команди в точни физически движения.

Той определи това препятствие като "разликата от последния милиметър". Става дума за несъответствията между информацията, която AI моделът получава, и физическите действия, които роботът трябва да извърши.

"Основният проблем в момента е грешката при съгласуването на входните и изходните данни на AI модела", обясни Уан. Той прогнозира, че индустрията ще успее да преодолее това ограничение в рамките на една или две години.

За да ускори процеса, Unitree разработва система за самоусъвършенстване. Тя ще позволява на хуманоидните роботи сами да пишат код, да изпълняват симулации и да подобряват представянето си в реалния свят.

Оптимизмът на Уан беше споделен и от други представители на китайската роботизирана индустрия. Уан Циен, основател на стартъпа X Square Robot, смята, че въплътеният изкуствен интелект е близо до своя голям технологичен пробив.

"Вярваме, че сме много близо до момент от мащаба на GPT за въплътения AI. Това е напълно възможно да се случи в рамките на година или около година", заяви той.

Според него бъдещето може да доведе до роботи, които сами произвеждат други роботи, и чипове, които участват в производството на следващи поколения чипове. Целта е постигането на истински изкуствен интелект във физическия свят.

Не всички участници в индустрията обаче споделят подобен оптимизъм. Представителите на производителите на чипове посочват сериозни ограничения, които не могат да бъдат преодолени само с по-добър софтуер.

Уан Дун, съосновател на китайския производител на графични процесори Moore Threads, предупреди, че развитието на въплътения AI продължава да изостава от очакванията. Сред основните причини са недостигът на данни и високата цена на хардуера.

Събирането на достатъчно информация от реални взаимодействия между роботи и околната среда остава трудно. Затова разработчиците разчитат в голяма степен на синтетични набори от данни за обучение.

Moore Threads работи и върху предоставянето на собствени чипове и решения за китайските производители на роботи. Според Уан Дун това е важно и заради изключително високата цена на графичните процесори на Nvidia.

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