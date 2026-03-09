Китайският технологичен гигант Xiaomi започна експериментално използване на хуманоидни роботи в производството на електромобили. Компанията е провела тестове с два робота в своя автомобилен завод в Пекин, като резултатите показват, че машините могат да се интегрират в реална индустриална производствена линия.

В интервю за CNBC президентът на компанията Лу Вейбин заявява, че роботите са успели да изпълнят 90,2% от поставените задачи в рамките на тричасов тест. В публикувано от компанията демонстрационно видео се вижда как двете машини работят в различни точки на поточната линия, като поставят гайки върху шасито на автомобил.

Темпото на работа обаче остава по-ниско от това на човешки работници. Един производствен цикъл отнема около 76 секунди - време, за което от линията излиза нов автомобил. Според Лу Вейбин това все пак е достатъчно бързо, за да може роботите да се впишат в ритъма на производството.

По думите му именно синхронизирането с темпото на фабриката е било най-голямото предизвикателство при интегрирането на машините. Въпреки това той подчертава, че ролята им засега е експериментална и ги сравнява по-скоро със "стажанти", отколкото с пълноправни работници.

Разработката е част от по-широките усилия на Китай да разширява използването на индустриална роботика. Страната вече разполага с повече индустриални роботи от която и да е друга държава в света, а производителите активно търсят начини да внедрят и по-сложни хуманоидни системи в производството.

Xiaomi не е първата компания, която експериментира с подобна технология. През февруари британската фирма Humanoid също проведе пилотен тест с роботи, които подреждат контейнери в складова среда. При тях отчетеният успех също е над 90%, макар задачите да изискват по-малка прецизност.

Разликата между двата проекта е и в самия дизайн на машините. Роботите на Xiaomi са двукраки и изпълняват задачите изцяло в изправено положение, докато тези на Humanoid са закрепени към стабилна основа.

Все още не е ясно коя компания първа ще внедри двукраки роботи в постоянен индустриален режим. Но фактът, че все повече производители вече провеждат реални тестове в заводска среда, показва, че подобна перспектива постепенно се доближава до реалността.

