3687

Най-гледаното телевизионно предаване в Китай - ежегодната гала на China Central Television по повод Лунната нова година - се превърна в демонстрация на напредъка в хуманоидната роботика.

В програмата участие взеха четири бързоразвиващи се компании - Unitree Robotics, Galbot, Noetix и MagicLab. Събитието традиционно е културен ориентир за страната и често се сравнява по значение със "Супербоул" в САЩ.

Още първите три скеча поставиха хуманоидните машини в центъра на вниманието. Над дузина роботи на Unitree изпълниха сложна хореография с елементи от бойни изкуства, включително имитация на стила "пиян юмрук", демонстрирайки напредък в координацията между множество роботи и способността им да се изправят след падане.

В други сегменти четири хуманоидни машини на Noetix участваха в комедиен номер, а роботи на MagicLab танцуваха синхронно с човешки изпълнители.

Откриващата част на шоуто включи и AI чатбота Doubao на ByteDance, подчертавайки връзката между изкуствения интелект и роботиката в индустриалната стратегия на страната.

Интересът към сектора идва в момент, когато водещи играчи като AgiBot и Unitree подготвят първични публични предлагания, а китайски AI компании представят нови модели по време на празничния период.

Основателят на Unitree наскоро се срещна с президента Си Дзинпин на високопрофилен технологичен форум. През последната година Си е провел срещи с петима основатели на компании за роботи, което поставя сектора редом до електромобилите и полупроводниците по стратегическо значение.

Паралелно от гала вечерта за Китайската нова година, с голяма популярност се сдоби и роботът Robotera L7, наречен от местните медии "Линху Чун". Той демонстрира впечатляващи умения да борави с меч, вдъхновени от функционалната техника "Деветте меча на Дугу". В разпространено от China News Service видео машината изпълнява пробождания, замахвания, скокове и завъртания, като запазва контрол над оръжието и собственото си равновесие.

По данни на Omdia Китай е отговорен за около 90% от приблизително 13 000 доставени хуманоидни робота в световен мащаб през 2025 година, изпреварвайки американски конкуренти като Tesla с проекта Optimus.

Morgan Stanley прогнозира, че продажбите в Китай ще нараснат до 28 000 броя през тази година. Илон Мъск вече заяви, че очаква най-сериозната конкуренция за Optimus да дойде именно от китайски компании.

Зад телевизионния спектакъл стои по-дълбока стратегия. Пекин поставя роботиката и изкуствения интелект в центъра на новото поколение "AI+" производство, с цел повишаване на производителността и компенсиране на ефекта от застаряващото население. Така вместо да заложи на внос на чуждестранни работници, Пекин смята да заложи на роботизация и автоматизация, като решение на проблема с намаляващото население.

