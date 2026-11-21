Математически модел допуска появата на милиарди хуманоидни машини през този век. Авторите обаче подчертават, че става дума за възможен сценарий, а не за прогноза

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Хуманоидните роботи може да станат толкова многобройни, колкото хората на Земята, още през 2083 г. Това показва ново математическо изследване на учени от Италия, Великобритания и САЩ. Авторите уточняват, че разглеждат хипотетичен сценарий, а не предвиждат, че подобно развитие със сигурност ще се случи.

Моделът допуска, че роботите ще могат да участват и в производството на други роботи. Така автоматизацията би могла да ускори значително разпространението им през следващите десетилетия.

Според прогнозите на ООН към края на века населението на Земята може да достигне около 10,3 милиарда души. В базовия сценарий на изследването обаче броят на хуманоидните роботи през 2100 г. би бил около 3,96 милиарда при 10,19 милиарда души.

Сред авторите на научната разработка са Алесио Законе от Миланския университет и Джеси Озюбъл от Университета "Рокфелер". Изследването все още е публикувано като предварителна научна разработка и не е преминало независима рецензия.

Едно от сериозните ограничения пред подобно развитие е потреблението на електроенергия. Милиарди хуманоидни роботи биха изисквали огромни количества енергия, което може да забави или ограничи масовото им навлизане.

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Въпреки това Джеси Озюбъл смята, че подобен сценарий е напълно възможен. Той посочва автомобилната индустрия като пример за способността на човечеството да произвежда огромен брой машини. В момента по света има около 1,7 милиарда моторни превозни средства, а годишното производство е приблизително 100 милиона автомобила.

Според учения този производствен капацитет показва, че създаването на милиарди андроиди в рамките на настоящия век не е невъзможно. Засега хуманоидните роботи остават предимно в етап на пилотни проекти. Това отбелязва Патрик Шварцкопф от Германската асоциация за машиностроене VDMA, която обединява компании от секторите на роботиката и автоматизацията.

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