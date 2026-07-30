Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Хуманоидните роботи може да бъдат следващата голяма стъпка в автоматизацията на земеделието. Това смята професорът по инженерство Фернандо Ауат Чеин от университета Харпър Адамс във Великобритания, където вече се разработва проект за използването на роботи с човешка форма във фермерската работа.

Още по темата

Според него основното предимство на хуманоидните роботи е, че могат да изпълняват широк набор от задачи, без да бъдат създавани за една конкретна дейност.

"Хуманоидът има същите степени на свобода и същите възможности като човешкото тяло. Така можем да програмираме робота не да решава само един проблем, а много различни задачи", казва Чеин.

По думите му подобни машини могат да извършват дейности, които днес се изпълняват от хора, включително засаждане, прибиране на реколтата и резитба. След това те могат да бъдат допълнително автоматизирани, така че да изпълняват работата по-бързо.

Използването на роботи в земеделието не е новост за университета Харпър Адамс. Досега обаче повечето системи са разработвани за една конкретна задача.

"Всеки робот, с който разполагаме в момента, е решение за конкретен проблем. Не може да бъде използван на друго място или за изпълнение на различна задача", обяснява Чеин.

Според него именно това отличава хуманоидните роботи. Благодарение на човешката си конструкция те могат да се адаптират към различни дейности само чрез промяна на софтуера, без да е необходимо създаването на нова машина за всяка отделна задача.

Ant Group налива милиони в хуманоидни роботи и ускорява новата технологична надпревара в Китай
Виж още Ant Group налива милиони в хуманоидни роботи и ускорява новата технологична надпревара в Китай

Още едно предимство е възможността разработеният софтуер да бъде копиран върху голям брой роботи. След като една система бъде усъвършенствана, тя може да бъде внедрена едновременно в стотици или дори хиляди машини.

Професор Чеин подчертава, че идеята не е хората да бъдат заменени, а роботите да работят заедно с тях. Според него бъдещите хуманоиди ще споделят работното пространство с фермерите и ще изпълняват задачи съвместно с тях.

"Роботите и хората трябва да съществуват заедно в една и съща среда. Затова роботът трябва да притежава и социални умения", казва той.

Изследователите смятат, че благодарение на човешката си форма и способността си да изпълняват различни задачи хуманоидните роботи могат постепенно да се превърнат в универсални помощници във фермите и да ускорят автоматизацията на земеделието.

Партньор на Google DeepMind публикува видео с несъществуващ хуманоиден робот
Виж още Партньор на Google DeepMind публикува видео с несъществуващ хуманоиден робот

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
20-годишна гимнастичка е шофьорката, която се вряза под тир край София и загина Днес
20-годишна гимнастичка е шофьорката, която се вряза под тир край София и загина
36160
Подлезът до Борисовата градина отново ще бъде домакин на градско събитие - с музика, изкуство и интерактивни преживявания Лайф
Подлезът до Борисовата градина отново ще бъде домакин на градско събитие - с музика, изкуство и инте...
6499
Извънземният Насар спечели четвърта световна титла на 22, рекордите отново валят Корнер
Извънземният Насар спечели четвърта световна титла на 22, рекордите отново валят
15847
Кабинетът въвежда акциз за най-мощните коли на дизел и бензин - от 500 до 6000 евро Бизнес
Кабинетът въвежда акциз за най-мощните коли на дизел и бензин - от 500 до 6000 евро
15830
Какво са яли и пили хората преди 4000 години? Impressio
Какво са яли и пили хората преди 4000 години?
1288
Най-готиният квартал в света е стар и несъвършен: Защо младите се умориха от лъскавите градове URBN
Най-готиният квартал в света е стар и несъвършен: Защо младите се умориха от лъскавите градове
9327
Този курорт е като Малдивите, но по-евтин и съвсем близо до България Trip
Този курорт е като Малдивите, но по-евтин и съвсем близо до България
2858
Вкусовете, които обичаме, се променят заедно с нас: Защо над 80% от българите остават верни на любимите си храни? Вкусотии
Вкусовете, които обичаме, се променят заедно с нас: Защо над 80% от българите остават верни на любим...
2750
4 зодии, които се раждат с мъдростта на възрастни хора Zodiac
4 зодии, които се раждат с мъдростта на възрастни хора
1142
Валежите спират навсякъде утре, но ще бъде мъгливо, с по-студени утрини Времето
Валежите спират навсякъде утре, но ще бъде мъгливо, с по-студени утрини
1904