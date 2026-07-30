Предимство на този тип машини е, че могат да изпълняват широк набор от задачи, без да бъдат създавани за една конкретна дейност

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Хуманоидните роботи може да бъдат следващата голяма стъпка в автоматизацията на земеделието. Това смята професорът по инженерство Фернандо Ауат Чеин от университета Харпър Адамс във Великобритания, където вече се разработва проект за използването на роботи с човешка форма във фермерската работа.

Според него основното предимство на хуманоидните роботи е, че могат да изпълняват широк набор от задачи, без да бъдат създавани за една конкретна дейност.

"Хуманоидът има същите степени на свобода и същите възможности като човешкото тяло. Така можем да програмираме робота не да решава само един проблем, а много различни задачи", казва Чеин.

По думите му подобни машини могат да извършват дейности, които днес се изпълняват от хора, включително засаждане, прибиране на реколтата и резитба. След това те могат да бъдат допълнително автоматизирани, така че да изпълняват работата по-бързо.

Използването на роботи в земеделието не е новост за университета Харпър Адамс. Досега обаче повечето системи са разработвани за една конкретна задача.

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"Всеки робот, с който разполагаме в момента, е решение за конкретен проблем. Не може да бъде използван на друго място или за изпълнение на различна задача", обяснява Чеин.

Според него именно това отличава хуманоидните роботи. Благодарение на човешката си конструкция те могат да се адаптират към различни дейности само чрез промяна на софтуера, без да е необходимо създаването на нова машина за всяка отделна задача.

Още едно предимство е възможността разработеният софтуер да бъде копиран върху голям брой роботи. След като една система бъде усъвършенствана, тя може да бъде внедрена едновременно в стотици или дори хиляди машини.

Професор Чеин подчертава, че идеята не е хората да бъдат заменени, а роботите да работят заедно с тях. Според него бъдещите хуманоиди ще споделят работното пространство с фермерите и ще изпълняват задачи съвместно с тях.

"Роботите и хората трябва да съществуват заедно в една и съща среда. Затова роботът трябва да притежава и социални умения", казва той.

Изследователите смятат, че благодарение на човешката си форма и способността си да изпълняват различни задачи хуманоидните роботи могат постепенно да се превърнат в универсални помощници във фермите и да ускорят автоматизацията на земеделието.

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