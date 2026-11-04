Хуманоидните роботи на Xiaomi работиха 8 часа в автомобилен завод (видео)
Компанията демонстрира два робота, които работят на производствена линия, разпознават нередности и координират действията си със заводската система
Xiaomi показа как два нейни хуманоидни робота сортират автомобилни компоненти в продължение на осем часа в завод за производство на автомобили в Китай. Демонстрацията е част от усилията на компанията да внедри човекоподобни машини в реални промишлени процеси, които изискват продължителна работа и повтарящи се движения.
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Видеото, публикувано от Xiaomi Tech на 3 ноември, показва два робота, които преместват капаци за страничните части на централната конзола в автомобилен интериор. Те вземат детайлите от големи контейнери и ги подреждат в определени отделения на стелажи.
Според компанията роботите могат самостоятелно да откриват и коригират нередности, като същевременно координират действията си със системата на производствената линия. Така задачата не се свежда само до вземане и поставяне на предмети, а включва и разпознаване на проблеми и реакция при възникването им.
Видеото съдържа брояч на натрупаното работно време, както и кадри с ускорено възпроизвеждане до 100 пъти. На екранните надписи операцията е обозначена като автономна.
Xiaomi обаче не разкрива някои от най-важните показатели за подобен тест. Компанията не посочва колко компонента са обработени за осемте часа, каква е скоростта на работа, колко често роботите допускат грешки и колко пъти се е налагала човешка намеса.
Не е ясно и как е осигурено захранването им през цялото време. От демонстрацията не може да се установи дали машините са работили с едно зареждане, сменяли са батериите си или са спирали за презареждане.
Тестът продължава по-ранните опити на Xiaomi да включи хуманоидни роботи в автомобилното производство. През март компанията съобщи за 90,2% успеваемост при тричасов автономен тест, свързан с монтирането на самонарезни гайки от двете страни на детайл едновременно. Роботите са изпълнили задачата в рамките на производствен цикъл от 76 секунди.
8 hours on the production line.
Докато мартенската демонстрация е била насочена към прецизен монтаж, новият тест проверява възможностите за сортиране и пренасяне на материали. Xiaomi е показала и своя хуманоиден робот CyberOne V2 по време на Деня на инвеститора, където машината е взаимодействала с посетители и е пренасяла подаръчни торбички.
Интересът към подобни приложения нараства и сред други автомобилни производители. Audi например тества мобилни хуманоидни роботи на Agile Robots за подреждане на компоненти в производствената си лаборатория в Инголщат. BMW също проучва използването на човекоподобни машини в заводите си.
Осемчасовата демонстрация е важна стъпка за Xiaomi, но сама по себе си не доказва, че роботите са готови за масово внедряване в автомобилното производство. За това ще са необходими повече данни за скоростта, точността, възстановяването след грешки и необходимата човешка намеса.ИЗБРАНО