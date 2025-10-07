Поп звездата Тейлър Суифт предизвика недоволство сред феновете си, след като част от промоционалните видеа за новия ѝ албум Life of a Showgirl се оказаха създадени с помощта на генеративен изкуствен интелект.

Като част от промоционална кампания, Суифт организира "лов на съкровища", при който феновете трябваше да открият 12 "оранжеви врати" в различни градове и да сканират QR кодове, отключващи кратки видеа.

Някои от тези клипове, публикувани в социалните мрежи, показват деформирани предмети, изкривени детайли и липсващи букви. Един от тях, заснет в бар, съдържа грешки като сливащи се обекти и неестествени форми, докато друг — заснет в Барселона — показва неправилно подредени фитнес уреди.

Всичко това сочи, че за видеата е бил използван некачествен AI.

След като клиповете бяха забелязани, официалните им версии в YouTube Shorts бяха премахнати, без да бъде обяснена причината. Изданието Futurism съобщи, че е потърсило коментар от екипа на Суифт, но не е получило отговор.

Фенове и интернет потребители изразиха недоволство от използването на AI, отбелязвайки, че Суифт разполага с огромни ресурси и дълго време е защитавала правата и заплащането на артистите. Някои я обвиниха в двоен стандарт, тъй като използването на изкуствен интелект може да подкопава човешкия творчески труд.

Темата предизвика нови дискусии около ролята на генеративния изкуствен интелект в музикалната индустрия, особено след появата на нови инструменти като Sora 2 на OpenAI.

