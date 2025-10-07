След като клиповете бяха забелязани, официалните им версии в YouTube Shorts бяха премахнати, без да бъде обяснена причината

560 Снимка: АР/БТА

Поп звездата Тейлър Суифт предизвика недоволство сред феновете си, след като част от промоционалните видеа за новия ѝ албум Life of a Showgirl се оказаха създадени с помощта на генеративен изкуствен интелект.

Като част от промоционална кампания, Суифт организира "лов на съкровища", при който феновете трябваше да открият 12 "оранжеви врати" в различни градове и да сканират QR кодове, отключващи кратки видеа.

This is AI, watch the hanger randomly disappear



Taylor swift a billionaire, is using AI for promotion. https://t.co/OyzamoLdtQ pic.twitter.com/f4rp7fWBCT — Happi (@HappiiFunTime) October 4, 2025

Някои от тези клипове, публикувани в социалните мрежи, показват деформирани предмети, изкривени детайли и липсващи букви. Един от тях, заснет в бар, съдържа грешки като сливащи се обекти и неестествени форми, докато друг — заснет в Барселона — показва неправилно подредени фитнес уреди.

Всичко това сочи, че за видеата е бил използван некачествен AI.

След като клиповете бяха забелязани, официалните им версии в YouTube Shorts бяха премахнати, без да бъде обяснена причината. Изданието Futurism съобщи, че е потърсило коментар от екипа на Суифт, но не е получило отговор.

Фенове и интернет потребители изразиха недоволство от използването на AI, отбелязвайки, че Суифт разполага с огромни ресурси и дълго време е защитавала правата и заплащането на артистите. Някои я обвиниха в двоен стандарт, тъй като използването на изкуствен интелект може да подкопава човешкия творчески труд.

Темата предизвика нови дискусии около ролята на генеративния изкуствен интелект в музикалната индустрия, особено след появата на нови инструменти като Sora 2 на OpenAI.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.