Южнокорейската компания Hyundai Rotem, част от групата Hyundai, работи по разработването на хиперзвукова ракета, способна да лети със скорост над 6000 км/ч, или повече от пет пъти скоростта на звука. Проектът се реализира съвместно с държавната Agency for Defense Development (ADD).

Целта е новото оръжие да достигне серийно производство около 2035 г. Подобни системи могат да се движат със скорост над 3800 мили в час (около 6100 км/ч) и са изключително трудни за прихващане заради комбинацията от висока скорост и маневреност.

Ключова част от проекта е технологията HyCore, разработвана от Hyundai Rotem и ADD от 2018 г. Системата използва кислород от горните слоеве на атмосферата, за да поддържа горенето в двигателя - принцип, който позволява стабилен хиперзвуков полет.

По време на тест през 2024 г. двигателят е достигнал скорост над 6500 км/ч на височина около 23 километра, което е предоставило важни данни за следващата фаза на разработката. Според вътрешни оценки на компанията целта за производство до 2035 г. е постижима, ако текущият напредък се запази.

Разработката е част от усилията на Южна Корея да засили военните си способности на фона на нарастващата конкуренция в региона. В момента хиперзвукови ракети вече се използват или разработват от държави като САЩ, Русия и Китай.

Пекин например разполага с оперативната система DF-17 hypersonic missile, представена публично през 2019 г., а Северна Корея също провежда тестове на подобни технологии от 2021 г. насам.

Според анализатора Янг Ук от Asan Institute for Policy Studies подобни оръжия биха позволили на Сеул бързо да поразява ключови военни обекти в Северна Корея.

Южна Корея вече разполага със сериозни ударни възможности чрез ракетите от серията Hyunmoo, но разработването на хиперзвукови системи се разглежда като следваща стъпка в укрепването на отбранителния потенциал на страната.

Проектът показва и как Hyundai разширява дейността си далеч отвъд автомобилната индустрия - компанията инвестира активно и в роботика чрез придобиването на Boston Dynamics и участва в редица високотехнологични отбранителни разработки.

