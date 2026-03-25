Пазарът на персонални компютри е изправен пред нов сериозен проблем - недостиг на централни процесори, който вече започва да се усеща осезаемо от производители и крайни клиенти. След като през втората половина на миналата година цените на паметта тръгнаха нагоре, сега подобна тенденция се наблюдава и при процесорите, като ситуацията се влошава с всяка изминала седмица.

По данни на индустрията сроковете за доставка, които доскоро са били в рамките на една до две седмици, вече достигат между осем и дванадесет седмици, а в някои случаи дори до шест месеца. Успоредно с това цените на процесорите са се увеличили с между 10% и 15% от началото на годината, като се очакват нови поскъпвания през март и април. Основните производители като Intel и AMD вече са уведомили партньорите си за предстоящи корекции в цените.

Причината за тази криза е ясна - приоритетите на производителите се изместват към сървърния сегмент, където търсенето расте лавинообразно заради изкуствения интелект и облачните услуги. Това оставя пазара на персонални компютри "на втори план", като доставките за него намаляват. Производителите на хардуер дори признават, че наличието на повече пари не гарантира достъп до процесори - просто няма достатъчно за всички.

В резултат на това започва ускорен преход към алтернативни архитектури. Компании като Asus вече увеличават дела на Arm-базираните решения, като при т.нар. Copilot PC устройства те достигат около 30%. За сравнение, в края на миналата година този дял е бил около 20%. Това показва ясна тенденция към диверсификация на пазара, особено при по-достъпните модели, където недостигът се усеща най-силно.

Допълнителен натиск върху пазара оказват и производствените ограничения. Intel все още не може бързо да увеличи капацитета си, а AMD е зависима от външни партньори като TSMC, където конкурира други компании за производствени линии. В същото време търсенето на сървърни процесори расте с двуцифрени темпове, което допълнително изостря дефицита и създава предпоставки за още по-сериозни проблеми през следващите месеци.

Страните от Персийския залив са напът да се включат във войната срещу Иран Днес
Турнето за над 250 000 евро от ПВУ: Иво Аръков пя пред почти празна зала в Париж Лайф
Краят на една епоха. Ливърпул обяви, че Салах си тръгва Корнер
Необичайна търговия с петрол минути преди Тръмп да отложи с 5 дни ударите по Иран Бизнес
Гринго-Богдан Григоров е номиниран за Наградата за Полет в Изкуството "Стоян Камбарев" 2026 Impressio
Тенерифе: Остров на контрасти, природа и приключения Trip
Скордаля - разядката, която придружава рибата на Благовещение Вкусотии
Тези зодии ги очаква страхотен късмет през април Zodiac
Хубавото време ще бъде за кратко, следват застудяване, вятър, дъжд и сняг Времето
