Милиардерът обяви чипа AI5 за "почти готов" половин година след като беше "завършен"

290 Снимка: Getty Images

В характерния си стил на амбициозни срокове Илън Мъск съобщи в социалната мрежа X, че дизайнът на компютъра за автономно управление от следващо поколение на Tesla, AI5, е "почти готов". Изявлението идва точно шест месеца след като през юли 2025 г. милиардерът заяви, че архитектурата вече е финализирана, според информация на Electrek.

Наред с тази актуализация за AI5, Мъск представи и изключително агресивна пътна карта за бъдещите чипове. По думите му Tesla възнамерява да премине към безпрецедентен 9-месечен цикъл на разработка за следващите поколения, AI6, AI7, AI8 и AI9. Както отбелязва Tom’s Hardware, подобно темпо би било историческо за полупроводниковата индустрия, където стандартните цикли при значими архитектурни промени обичайно са между две и три години.

Ключови акценти от новата стратегия:

Въпреки напредъка по дизайна, Bloomberg съобщава, че масовото производство на AI5 се очаква да започне едва в средата на 2027 г. Tesla планира да използва капацитет както на TSMC с 3nm производствен процес, така и на новия завод на Samsung в Тейлър, Тексас.

Това отлагане на внедряването в индустриален мащаб има съществени последици за предстоящите модели на компанията. При положение че производството на Tesla Cybercab е предвидено за 2026 г., става ясно, че първите бройки от автономното такси ще разчитат на настоящото поколение AI4 hardware, а не на по-мощния AI5.

Успоредно с развитието на автомобилните чипове Мъск обяви и възобновяване на работата по Dojo3, третото поколение на суперкомпютъра на Tesla за обучение на невронни мрежи. "Сега, когато дизайнът на AI5 е в добра форма, Tesla ще рестартира работата по Dojo3", написа той, като отправи покана към водещи инженери да се присъединят към екипа, според Benzinga.

