Благодарение на съдебно решение в САЩ, Илън Мъск официално стана първият човек в историята с лично богатство, надхвърлящо 700 милиарда долара. По данни на Forbes, нетното му състояние вече достига до рекордните 749 млрд. долара, след като акциите на Tesla поскъпнаха значително, а стойността на частната компания SpaceX продължи да расте.

Основният фактор за този скок е решението на съда, което потвърди справедливостта на огромния пакет възнаграждения, определен за Мъск през 2018 година. Това решение доведе до ръст на пазарната капитализация на Tesla, а с нея и до увеличаване на личното му състояние. В момента изпълнителният директор на компанията има право на акции и опции на обща стойност около 69,5 млрд. долара, което е част от договорения план.

Мъск притежава 12% от Tesla, оценени на близо 199 млрд. долара, а заедно с опциите си достига капитал от 338 млрд. долара само от тази компания. В тази сума не са включени потенциалните бъдещи бонуси, които при благоприятно развитие на бизнеса могат да донесат на Мъск до 1 трилион долара в рамките на следващите десет години.

Другият му основен актив е SpaceX, от която той държи 42% дял, оценяван на около 336 млрд. долара. Според анализатори на Forbes именно излизането на SpaceX на борсата през 2026 г., при очаквана оценка от 1,5 трилиона долара, може да направи Илън Мъск първия доларов трилионер в историята.

За сравнение, съоснователят на Google — Лари Пейдж, разполага с около 253 млрд. долара, което подчертава колко голяма е разликата между тях. Така Мъск не просто оглавява списъците на най-богатите хора на планетата, а задава нова, недостижима засега граница в историята на световните финанси.

