Онлайн петиция в подкрепа на бившия изпълнителен директор на компанията е събрала над 115 000 подписа

604 Снимка: БТА/AP

Петиция с искане Nvidia да върне Дженсън Хуанг на поста изпълнителен директор е събрала над 115 000 подписа до събота следобед. Сред подкрепилите инициативата са Илон Мъск, ръководителите на Replit, Epic Games и Y Combinator, както и десетки хиляди служители и акционери на производителя на чипове.

Според данните на сайта на кампанията подписите включват 5965 настоящи служители на Nvidia, 1108 бивши служители и 63 063 акционери. Сред по-известните имена са главният изпълнителен директор на Tesla и SpaceX Илон Мъск, ръководителят на Replit Амджад Масад, шефът на Epic Games Тим Суини и изпълнителният директор на Y Combinator Гари Тан.

Авторите на петицията твърдят, че Хуанг е отстранен без достатъчно гаранции за справедлива процедура. Те настояват бордът на директорите да го върне на поста, докато независимо разследване установи всички факти около случая.

"Загрижени сме, че Дженсън беше отстранен без реална възможност за справедлив процес", се посочва в текста. Подписалите настояват още за прозрачно разследване и повече информация за обществеността.

"Дженсън заслужава справедлив процес, а не правосъдие от тълпата", гласи друго послание в петицията.

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Хуанг подаде оставка в четвъртък, четири дни след като призна за извънбрачна връзка с ръководител в компанията за производство на чипове. Жената е заподозряна от американското разузнаване във връзки с китайските служби. Случаят предизвика сериозен отзвук заради стратегическото значение на Nvidia за американската технологична индустрия.

Бившият ръководител се е съгласил да даде показания пред Конгреса на САЩ. Междувременно медийни публикации, включително информация на Ройтерс, твърдят, че Хуанг е имал и други извънбрачни връзки.

Nvidia назначи финансовия си директор Колет Крес за временен изпълнителен директор. Компанията предстои да потърси постоянен наследник на Хуанг, който ръководеше производителя в период на огромен растеж, предизвикан от бума на изкуствения интелект.

Акциите на Nvidia отбелязаха рязък спад през седмицата след оставката. Напускането на Хуанг може да има последици и извън самата компания. Според инвеститори и основатели на стартъпи той е бил важен източник на финансиране за млади компании в сферата на изкуствения интелект. Оттеглянето му може да остави сериозна празнина в тази екосистема.

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