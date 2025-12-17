Той може да се превърне в първия трилионер в историята

807 Снимка: Getty Images

Илон Мъск постигна нов исторически връх - той стана първият човек в света, чието богатство надхвърля 600 милиарда долара, достигайки впечатляващите 677 млрд. долара. Това драматично увеличение се дължи на новата оценка на SpaceX, която за няколко месеца скочи от 400 на 800 млрд. долара, съобщава Forbes. Като притежател на около 42% от компанията, Мъск добави още 168 млрд. долара към личното си състояние само за ден.

По този начин предприемачът се приближава до предел, който досега съществуваше само в теориите - статутът на първия трилионер в историята. Делът му в SpaceX, оценен на 336 млрд. долара, вече е най-ценният му актив, изпреварвайки Tesla. Макар част от компенсационния му пакет в Tesla да е обект на съдебни спорове, това не спира възхода на неговото богатство.

Паралелно с това, компанията xAI Holdings - резултат от обединението между социалната мрежа X и стартиращата xAI - също расте стремително. Според неофициални данни тя може да привлече инвестиции при оценка от 230 млрд. долара. Мъск държи 53% от компанията, което добавя приблизително 60 млрд. долара към богатството му.

Ръстът на състоянието на Мъск през последните пет години е безпрецедентен. От 24,6 млрд. долара през 2020 г., той премина границите от 100, 200, 300, 400 и 500 млрд. долара много по-бързо от всеки друг човек в историята. Днес разликата между него и втория най-богат човек - Лари Пейдж - е цели 425 млрд. долара, което подчертава доминацията му в глобалната класация.

Сега, когато Мъск е на едва 23 млрд. долара от символичния връх от 700 млрд., светът наблюдава дали именно той ще бъде първият, който ще влезе в нова икономическа ера - ерата на трилионерите.

