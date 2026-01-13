Илон Мъск изрази публично притесненията си относно задълбочаващото се партньорство между Apple и Google, което цели интегрирането на AI платформа Gemini в Siri.

Apple избра Gemini на Google за новото поколение Siri с изкуствен интелект
Виж още Apple избра Gemini на Google за новото поколение Siri с изкуствен интелект

В публикация в социалната мрежа X Мъск определи сътрудничеството като потенциално проблематично от гледна точка на пазарния баланс и влиянието на Google.

"Това изглежда като неразумна концентрация на власт за Google, като се има предвид, че те вече контролират Android и Chrome", написа предприемачът.

Коментарът на Мъск идва на фона на нарастващата конкуренция в сферата на изкуствения интелект, където големите технологични компании все по-често обединяват ресурси.

Google вече има доминиращо присъствие както при мобилните операционни системи чрез Android, така и при уеб браузърите с Chrome, а навлизането му по-дълбоко в екосистемата на Apple поражда опасения за допълнително засилване на влиянието му.

Мъск обаче не е безпристрастен критик. Той е собственик на компанията xAI, разработваща AI модела Grok, който се позиционира като пряк конкурент на Gemini.

ИЗБРАНО
Дронове удариха три гръцки петролни танкера в Черно море Днес
Дронове удариха три гръцки петролни танкера в Черно море
19186
Хулио Иглесиас е обвинен в сексуално насилие от две жени Лайф
Хулио Иглесиас е обвинен в сексуално насилие от две жени
8602
Лавина уби олимпийски медалист в швейцарските Алпи Корнер
Лавина уби олимпийски медалист в швейцарските Алпи
33484
Драскаш ли по еврото - банкнотата остава завинаги твоя Бизнес
Драскаш ли по еврото - банкнотата остава завинаги твоя
18765
Белгийски търговец плати 116 000 долара за вероятно произведение на Петер Паул Рубенс Impressio
Белгийски търговец плати 116 000 долара за вероятно произведение на Петер Паул Рубенс
1997
Край на пушенето в Турция Trip
Край на пушенето в Турция
3774
Най-честите грешки, които допускаме при приготвянето на крем карамел Вкусотии
Най-честите грешки, които допускаме при приготвянето на крем карамел
1806
Таро прогноза за януари: Какво предстои за всеки зодиакален знак? Zodiac
Таро прогноза за януари: Какво предстои за всеки зодиакален знак?
1494
Климатолози: Мексико ще преживее историческа суша през първото тримесечие на 2026 г. Времето
Климатолози: Мексико ще преживее историческа суша през първото тримесечие на 2026 г.
228