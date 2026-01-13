Компанията вече доминира в ИТ сферата с мобилната операционна система Android и браузърът Chrome

Илон Мъск изрази публично притесненията си относно задълбочаващото се партньорство между Apple и Google, което цели интегрирането на AI платформа Gemini в Siri.

В публикация в социалната мрежа X Мъск определи сътрудничеството като потенциално проблематично от гледна точка на пазарния баланс и влиянието на Google.

"Това изглежда като неразумна концентрация на власт за Google, като се има предвид, че те вече контролират Android и Chrome", написа предприемачът.

Коментарът на Мъск идва на фона на нарастващата конкуренция в сферата на изкуствения интелект, където големите технологични компании все по-често обединяват ресурси.

Google вече има доминиращо присъствие както при мобилните операционни системи чрез Android, така и при уеб браузърите с Chrome, а навлизането му по-дълбоко в екосистемата на Apple поражда опасения за допълнително засилване на влиянието му.

Мъск обаче не е безпристрастен критик. Той е собственик на компанията xAI, разработваща AI модела Grok, който се позиционира като пряк конкурент на Gemini.

